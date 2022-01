BYD's vernieuwde elektrische modellen voor Europa

Het Chinese Build Your Dreams (BYD) breidt zijn automobiele dromenrijk uit naar Europa. Het merkt komt onder meer met een elektrische versie van zijn Tang geheten SUV. Die Tang EV komt waarschijnlijk ook in gefacelifte vorm naar het Europese vasteland. AutoWeek kan je die vernieuwde versie al vanuit alle hoeken laten zien.

De elektrische versie van de BYD Tang is al in Noorwegen te koop, maar het heeft er alle schijn van dat die elektrische SUV niet lang in die vorm in Europa verkocht gaat worden. Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie hebben we de eerste foto's van de vernieuwde Tang EV opgedoken. Ook die versie komt naar Europa. BYD heeft bij het Europese patentbureau namelijk het ontwerp van de gefacelifte Tang EV vastgelegd, zo bewijzen de patentplaten die we je ook kunnen laten zien. Daarnaast heeft BYD ook een vernieuwde versie van zijn voor Europa bestemde Han EV in het vat zitten.

Hoewel je BYD in Nederland mogelijk vooral kent van de elektrische stadsbussen, is het merk in China ook een vrij grote autofabrikant. BYD gaf concreet vorm aan zijn uitbreidingsdrift door voet aan wal te zetten in Noorwegen. Het merk verkoopt er al een elektrische versie van de Tang. Het betreft de tweede generatie van de Tang die in 2018 in China debuteerde. Die generatie Tang is er met een conventionele benzinemotor, als plug-in hybride maar ook is ook beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. BYD is voornemens zijn Europese aanwezigheid danig uit te breiden. Een vernieuwde versie van de Tang kan daarbij een handje helpen.

Tang EV

De gefacelifte elektrische versie van de BYD Tang die je op deze foto's en patentplaten ziet, heeft vooral een nieuw front. Hoewel de koplampen ogenschijnlijk niet worden gewijzigd, is de rest nagenoeg volledig anders. BYD smeert de grille van de Tang EV dicht en plaatst op de hoekigere, agressiever ogende maar mogelijk ook dichte 'koelopeningen'. De auto is met zijn dichte front in één oogopslag als EV te herkennen, daar is het BYD ongetwijfeld om te doen. De 4,9 meter lange Tang EV heeft een wielbasis van 2,82 meter en krijgt volgens de informatie uit de Chinese database 245 pk en 272 pk sterke motorversies. Naar verluidt neemt BYD ook de techniek van de auto onder handen. De huidige Tang EV heeft als voorwielaandrijver een NEDC-bereik van 565 kilometer. De vierwielaangedreven versie perst 505 kilometer uit zijn 86 kWh accu. Kijk niet gek op als de vernieuwde versies daar nog een schepje bovenop doen.

Han EV

Build Your Dreams liet eind 2021 aan AutoWeek weten dat het zijn plannen voor de Nederlandse markt spoedig uit de doeken zou doen. De BYD Tang EV is in ieder geval op papier een interessant model, al geldt dat ook voor de Han EV die BYD naar Europa wil halen. De Han EV lijkt overigens ook een facelift te krijgen. We kunnen je namelijk ook exclusief beeldmateriaal laten zien van de vernieuwde versie van de Han EV. Die auto krijgt een subtiel vernieuwd front dat optisch aansluit bij dat van de vernieuwde Tang EV. Daarnaast geeft BYD de achterkant een vrij forse opfrisbeurt. Hier monteert BYD compleet nieuwe achterlichten en trekt het de chroomstrip tussen de units vandaan. BYD heeft van de Han EV ook een versie in het gamma die e9 heet. Die heeft een afwijkend en bijna Audi-achtig front (foto's 13 en 14) en behoudt de oude achterkant. De e9 is een speciaal voor autodeeldiensten bedoelde versie van de Han EV.