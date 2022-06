MG's nieuwe elektrische hatchback te zien

MG presenteert in het laatste kwartaal van dit jaar een splinternieuwe elektrische hatchback voor de Europese markt. Die gaat ook in MG's thuisland China in de verkoop. In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's van die elektrische hatchback opgedoken. Dat betekent dus ook dat we meer informatie over de elektrische aandrijflijn van de auto hebben.

Over het uiterlijk van de elektrische hatchback van MG gaan we het niet uitgebreid hebben. AutoWeek kon je de vijfdeurs in februari al uitgebreid op patentbeeld laten zien. In een notendop: MG's nieuwkomer krijgt een extravagant front met grote koplampen, een vrij intens gevormde voorbumper en krijgt een bilpartij met daarin extravagante achterlichten en een uit twee delen bestaande (optionele) achterspoiler. Via Chinese media zijn ook drie afbeeldingen van een groen exemplaar opgedoken.

Dan de techniek. Uit de opgedoken informatie blijkt dat de MG - die in China Mulan gaat heten maar in Europa mogelijk een cijfer als naam krijgt - wordt 4,29 meter lang, 1,84 meter breed en 1,52 meter hoog. Dat maakt het model zo'n 3 centimeter langer dan de Volkswagen ID3, maar ook 3 centimeter lager. De wielbasis van de elektrische hatchback van MG bedraagt 2,71 meter en daarmee heeft de auto een kleine 6 centimeter minder tussen de voor- en achteras dan zijn Duitse concurrent.

Uitgebreide informatie over het accupakket hebben we nog niet, al kan AutoWeek wel melden dat de MG een 204 pk sterke elektromotor krijgt die het de 1.665 kilo wegende auto aan een topsnelheid van 160 km/h helpt. In het vierde kwartaal komt MG's aanval op auto's als de ID3 naar Europa. Houd er rekening mee dat bovenstaande specificaties van de Europese versie kunnen afwijken.