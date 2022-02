Fisker Ocean sneller op de markt in Europa

Fisker gaat snel. Eind vorig jaar gaf het merk bij de onthulling van de productieversie van de Ocean aan dat het zich in eerste instantie op de Amerikaanse markt zou richten en pas later een Europese marktintroductie op poten wilde zetten. Dat laatste komt toch iets eerder dan verwacht, want de Fisker Ocean is nog niet leverbaar en nu al presenteert Fisker in Barcelona zijn plannen voor de Europese markt. Eind dit jaar komt de Ocean tegelijkertijd op de markt in Amerika en 'geselecteerde Europese en Scandinavische landen'. Of hij ook naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Het merk geeft ook al een Europese vanafprijs voor de Ocean. In Spanje kost het instapmodel, de Ocean Sport, €41.900. Die prijs is inclusief belastingen, maar zonder subsidie. Mocht Fisker de Ocean ook in Nederland op de markt brengen, dan lijkt een vanafprijs van om en nabij de 45 mille reëel. Die variant heeft de Touring Range-accu, die volgens Fisker goed is voor een WLTP-actieradius van 440 kilometer. Let wel: hierbij gaat het om een niet-gecertificeerd cijfer op basis van 'eigen simulaties'. Ook is dit een hogere actieradius dan het merk vorig jaar opgaf. Voor de grotere 'Hyper Range'-accu belooft Fisker een WLTP-actieradius van 610 tot 630 kilometer.

Momenteel zet Fisker een 'brand experience center' op in München, waar ook het Europese hoofdkantoor van Fisker is gevestigd. Andere Europese landen krijgen die op termijn ook, al meldt Fisker nog niet welke. De start-up zegt verder dat klanten een garantie van tien jaar en 160.000 kilometer krijgen op de accu en aandrijflijn. Voor de hele auto geldt een garantie van zes jaar en 100.000 kilometer. Fisker laat de Ocean bouwen bij Magna Steyr in Oostenrijk. Of de ambities van oprichter Henrik Fisker deze keer wel slagen, moet eind van dit jaar blijken.