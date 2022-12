Buick Electra E5: meer Chinees dan Amerikaans

Weinig automerken klinken zo Amerikaans als Chevrolet, Cadillac en Buick. Hoe diep de Amerikaanse wortels van Buick ook gaan, zo weinig Amerikaans is deze elektrische SUV. Dit is de Buick Electra E5!

Wie de berichtgeving op AutoWeek.nl nauwlettend in de gaten houdt, kan zich de Electra E5 mogelijk nog herinneren. In november kon AutoWeek je al de eerste foto's van de Buick Electra E5 laten zien, een splinternieuwe elektrische SUV-achtige die in China op de markt komt. Destijds konden we melden dat de Electa E5 4,89 meter lang en 1,91 meter breed wordt en een wielbasis van 2,95 meter krijgt. Buick heeft de Electra E5 nu zelf gepresenteerd en die afmetingen blijken te kloppen.

De Buick Electra E5 is de eerste van een nieuw elektrolabel van Buick. Althans, in China. Daar gaan elektrische auto's van Buick vanaf nu namelijk onder de Electra-paraplu door het leven. De toevoeging 'E5' slaat niet op het soort benzine dat in de tank verdwijnt, maar op de positionering van de SUV. Ergens in het midden van het beoogde gamma dus. Overigens gebruikte Buick de modelnaam vanaf de jaren 50 tot 1990 voor diverse generaties hoog gepositioneerde modellen, maar het keert nu dus terug op een elektrische SUV.

Vanbuiten past de Buick Electra E5 met zijn platte led-dagrijverlichting en de daadwerkelijke koplampen er een verdieping onder prima bij andere nieuwe modellen van Buick zoals deze Envista. De elektrische vijfzitter staat op het Ultium-platform van General Motors, een modulaire elektrische basis die ook door auto's als de GMC Hummer EV en Cadillac Lyriq wordt gebruikt en die ook onder de Cadillac Celestiq, Chevrolet Blazer, Equinox en Silverado EV en zelfs de Honda Prologue een plekje krijgt. Technische specificaties zijn er verder niet.

We verwachten niet dat de Buick Electra E5 in de Verenigde Staten op de markt komt en daarmee is deze door het samenwerkingsverband SAIC-GM ontwikkelde elektrische SUV veel minder Amerikaans dan je wellicht zou verwachten.

LaCrosse

Er is meer voor de liefhebber interessant Buick-nieuws. Zo kunnen we je ook de nieuwe LaCrosse al laten zien, van die sedan hebben we foto's gevonden in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie (foto's 6 en 7). De LaCrosse die Buick momenteel verkoopt (foto 8 en 9), is een ruim 5 meter lange sedan die je kunt beschouwen als de grote broer van de Opel Insignia (Buick Regal), maar dan met een designsausje van Buick. Het huidige model werd in 2017 gepresenteerd en wordt straks aan een nieuwe generatie geholpen. Hoewel de LaCrosse een nieuwe koets krijgt, is het platform van het model ongewijzigd. De nieuwe Buick LaCrosse heeft dus weer een wielbasis van 2,91 meter.

General Motors zou overigens overwegen om met de GMC Hummer EV en met Cadillac terug te keren naar Europa. Zou Buick aan dat rijtje toegevoegd moeten worden? Laat het ons weten in de reacties!