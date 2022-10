Dit is de elektrische Honda Prologue

Honda trekt het doek van de productieversie van de Prologue, zijn eerste enkel elektrisch verkrijgbare SUV. Het merk ontwikkelde de Prologue samen met General Motors in de Verenigde Staten en levert de EV daar vanaf 2024. Honda positioneert de Prologue in zijn modellengamma boven de CR-V, waarvan de Japanners vanaf volgend jaar ook in Nederland een nieuwe generatie voeren.

Eerder dit jaar gaf Honda al een ontwerpschets van de Prologue vrij, maar nu is het tijd voor de productieversie om zich aan de wereld te laten zien. De Honda Prologue is, na de Honda E, de tweede dedicated EV in de hedendaagse line-up het merk. Ditmaal gaat het om een SUV, die Honda boven de CR-V positioneert. Hoe groot de Prologue precies is, vertelt het merk niet. Wel krijgt de auto een wielbasis van 304,5 cm en is hij 20 cm langer en 12,5 cm breder dan de nieuwe CR-V, die vanaf volgend jaar dus ook in Nederland verkrijgbaar is.

De volledig onthulling met alle ins en outs van de Honda Prologue laat nog even op zich wachten. Wel is al bekend dat Honda de EV samen met General Motors ontwikkelde. De auto maakt dan ook gebruik van diens Ultium-accutechnologie. Het ontwerp van de Prologue kwam tot stand in Californië, wat niet geheel verrassend is gezien de doelmarkt van de nieuwe SUV. Het front is volgens Honda overigens geïnspireerd op dat van de Honda E, al zijn de gelijkenissen volgens ons vrij ver te zoeken.

21 inch

Om in pas te lopen met de hedendaagse trends meet Honda de Prologue wielen met een diameter van liefst 21 inch aan. Daarnaast voegt het merk zich in de lange rij met fabrikanten die voortaan hun merknaam over de achterklep van de auto uitschrijven. In het interieur voeren grote schermen en touchknoppen de boventoon. Kortom, het ontwerp van zowel buiten- als binnenkant is klaar voor de Amerikaanse marktintroductie in 2024. Nu de verdere details en specificaties nog, maar die volgen later pas. De Prologue komt niet naar Nederland.