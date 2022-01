Dit is de elektrische Chevrolet Silverado EV

Wie zo'n vijf jaar geleden had gezegd dat grote Amerikaanse pick-ups als de Ford F-150, Ram 1500 en Chevrolet Silverado geheel elektrische aandrijflijnen zouden krijgen, zou ongetwijfeld schaamteloos worden uitgelachen. Anno 2022 liggen er heel andere kaarten op tafel. Dit is namelijk de volledig elektrische Chevrolet Silverado EV!

In een decennium waarin zelfs een Hummer een volledig elektrisch model is, kijken we nergens meer van op. Autoland elektrificeert in hoog tempo en die trend stroomt door in elk segment. Ford heeft zijn nog voordat hij op de markt is immens populaire elektrische F-150 Lightning al uitgebreid op het podium getild en nu is het de beurt aan Chevrolet om zijn belangrijkste auto in de Verenigde Staten een geheel elektrisch broertje te geven.

Chevrolet verkocht vorig jaar in de Verenigde Staten ruim een half miljoen Silverado's en dus is het niet vreemd dat de onthulling van deze volledig elektrische Silverado EV voor de Amerikaanse consument en voor General Motors te omschrijven valt als 'best een dingetje'. Verwacht overigens niet dat deze Silverado EV de reguliere Silverado-lijn gaat vervangen. Deze volledig elektrische Silverado heeft op technisch vlak namelijk helemaal niets te maken met de Silverado's met verbrandingsmotoren. Daarmee hebben we direct een groot verschil met de F-150 Lightning te pakken, die leunt namelijk wel ten dele op bekende F-150-techniek.

De Chevrolet Silverado EV staat op het Ultium EV Platform van General Motors en dat betekent dat de auto een regelrecht broertje is van de GMC Hummer. Het is dan ook niet zo gek dat de twee modellen met hun opwaartse raamlijn en de geknikte C-stijl enige gelijkenissen met elkaar vertonen. Ook op technisch vlak delen de twee auto's een boel met elkaar. Net als de Hummer komt de Silverado EV namelijk beschikbaar met uitgebreide vierwielsturing en adaptieve luchtvering. De aandrijflijnen die Chevy voor zijn elektrische Silverado heeft aangekondigd, zijn vooralsnog echter minder excessief.

Ruim 1.000 pk sterke versies van de Silverado EV noemt Chevrolet dan ook niet. Wel spreekt het merk van tot 673 pk en 1.057 Nm sterke elektrische aandrijflijnen, goed voor een 0-100-sprint in minder dan 4,5 seconden. Chevrolet slingert meer indrukwekkende cijfers de wereld in en noemt voor de personenwagenversie een maximum trekgewicht van 4.535 kilo en voor een laadvermogen van tot 590 kilo. We schrijven specifiek 'personenwagenversie', net als van de bekende Silverado komt er ook van de Silverado EV een zogenoemde Work Truck (WT)-versie. Een eenvoudiger uitgevoerde bedrijfsversie dus.

Zowel de reguliere Silverado EV als de Work Truck-smaak (foto's 22 t/m 29) krijgt een elektrisch rijbereik van tot zo'n 645 kilometer. De Work Truck-versie komt als eerst op de markt met een 517 pk en 834 Nm sterke aandrijflijn die tot ruim 3.600 kilo kan trekken. Later volgt een versie zelfs ruim 9.000 kilo van A naar B mag trekken. Ongeacht de gekozen uitvoering kan de Chevrolet Silverado EV tot 350 kW snelladen.

Chevrolet pakt flink uit en geeft de Silverado EV een multifunctionele klep en tevens (in ongelijke delen) neerklapbare achterbank tussen de laadbak en het passagierscompartiment zodat je extra lange voorwerpen eenvoudig kunt meenemen. Multi-Flex Midgate, heet het systeem. De Silverado EV is niet alleen praktisch, hij biedt ook de nodige verwennerij. Chevrolet monteert een 17-inch groot infotainmentscherm, een 11-inch digitaal instrumentarium en een 14-inch metend uitgebreid head-updisplay. Optioneel levert Chevrolet trouwens een 'PowerBase' met 10 laadpunten die elk 10,2 kW kunnen leveren voor talloze producten. Handig op de bouwplaats of op de camping.

De eerste exemplaren van de elektrische Chevrolet Silverado EV staan voor de lente van 2023 gepland. De WT-versie gaat omgerekend minimaal €35.000 kosten. De vanafprijs van de reguliere Silverado EV komt op zo'n €44.200 te liggen. Chevrolet verklapt alvast dat er ook een extra avontuurlijk uitgedoste TrailBoss-versie komt (foto 21). Eenmaal op de markt krijgt de Silverado EV niet alleen te maken met de F-150 Lightning van Ford, maar op termijn ook met de Tesla Cybertruck, elektrische Ram 1500 en Rivian R1T.