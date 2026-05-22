Kenteken
Ford Explorer met caravan (foto: Mario Vos, ACSI)
 
Ford Explorer en Ford Capri mogen flink meer trekken

Joas van Wingerden
Mooi nieuws voor wie elektrisch op pad wil met een caravan: bij Ford kun je nu ook terecht voor zeer capabele elektrische trekauto's. Het maximale trekgewicht van de Ford Explorer en Ford Capri gaat aanzienlijk omhoog.

Begin dit jaar voerde Ford een reeks vernieuwingen door op de Ford Explorer en diens gestroomlijnder broer Capri. Daarbij meldden we al dat het maximale geremde trekgewicht van de twee omhoog ging naar 1.800 kg. Dat gewicht gold voor de AWD. Nu meldt Ford dat het trekgewicht verder verhoogd is en dat je met een Standard Range RWD al 1.800 kg mag trekken. Ga je voor de Extended Range RWD, dan mag je zelfs 2.000 kg trekken.

Ford Explorer met aanhanger

Bij de AWD-versies van de twee Fords gaat er ook een schep bovenop en die gaan opnieuw verder dan de RWD's. Daarbij is het maximale trekgewicht voortaan 2.200 kg. Bovendien is in alle gevallen de maximale kogeldruk omhoog gegaan van 70 naar 90 kg en dat scheelt natuurlijk vooral als je een fietsendrager achterop de auto zet en daar bijvoorbeeld een zware e-bike op wil vervoeren. Nu is het alleen nog even de vraag of het hogere trekgewicht met terugwerkende kracht geldt voor exemplaren van na de update van begin dit jaar die al geleverd zijn. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de importeur.

Hoofdfoto's: Mario Vos voor ACSI

