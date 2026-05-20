Alfa Romeo Stelvio Larson
 
Stellantis en JLR onderzoeken samenwerking: nieuwe Giulia en Stelvio als Jaguar?

Lars Krijgsman
3

Stellantis gooit overal lijntjes uit. Het heeft een nauwe samenwerking met Leapmotor, gaat een joint venture met Dongfeng aan en verkent nu in welke mate het met JLR (Jaguar Land Rover) in zee kan.

Leapmotor International is de joint venture waarmee Stellantis in Europa samen met de Chinese autobouwer Leapmotor een uitgebreid auto-avontuur is gestart. Zojuist werd bekend dat Stellantis ook de Chinese autobouwer Dongfeng omarmt en er een samenwerking mee start waarmee het auto's van het Chinese Voyah in Europa gaat verkopen. De relatiehonger van Stellantis kent geen grenzen. Zowel letterlijk als figuurlijk niet. Stellantis onderzoekt nu namelijk of het in de Verenigde Staten met JLR (Jaguar Land Rover) in zee kan.

Stellantis zegt samen met Jaguar Land Rover een memorandum van overeenstemming te hebben getekend. Het doel: kijken op welke vlakken de twee concerns iets voor elkaar kunnen betekenen. De twee bedrijven hopen op synergie op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologieën én producten. Mogelijk komen er dus Jaguars of Land Rovers met Stellantis-techniek, of modellen van Stellantis met JLR-techniek. Of misschien wel allebei. Dat zal later blijken. Een alternatief van de volgende generatie Alfa Romeo Giulia en Stelvio zou Jaguar in ieder geval goed kunnen gebruiken. Iets als een XE, XF of F-Pace bestaat immers niet meer. Sterker nog: tot de Jaguar Type 01 komt heeft Jaguar helemaal geen modellen in de showroom.

