GMC Hummer: elektrische geweldenaar

Het is een bijzonder jaar voor autoliefhebbers die nostalgisch zijn aangelegd. Ford bracht de Bronco terug, Nissan komt met een met retrodetails doorspekte nieuwe Z en het is de Amerikaanse fabrikant GMC die de naam 'Hummer' afstoft. De eerste geruchten dat GMC iets met Hummer wilde, doken al in 2014 op. Vandaag zijn ze eindelijk concreet geworden. En hoe!

De GMC Hummer is een elektrische pick-up waarmee General Motors zijn tanden rechtstreeks in de op stapel staande Cybertruck van Tesla lijkt te willen zetten. De specificaties van de herboren titaan zijn namelijk in elk opzicht buitenissig. We starten met het uiterlijk, dat is namelijk minstens zo bijzonder als de aandrijflijn. De Hummer is namelijk overladen met details die refereren aan de machtige H1 en meer geciviliseerde modellen als de H2 en de H3. GMC's Hummer is hoekig, heeft een zeer herkenbaar front en is doorspekt met een H-motief dat op diverse plekken terugkeert. Uitneembare dakpanelen maken het mogelijk ook semi-open met mach 2 door het terrein te ploeteren.

Hoe retro de GMC Hummer dan ook mag zijn, op diverse vlakken breekt -ie volledig met zijn stamvaders. Zo is het interieur moderner dan ooit. Analoge klokken vind je er niet, het binnenste is namelijk afgeladen met displays en schermen. Ook in het interieur vallen de extreem hoekige vormen op. Dan de specificaties. Tot drie elektromotoren geven de GMC Hummer een vermogen van 1.014 pk en 15.592 Nm. In de bodem gaat General Motors' Ultium-batterijtechniek schuil, waarbij verschillende modules in het accupakket via wi-fi met elkaar communiceren en waardoor er fors minder bedrading nodig zou zijn. Daarnaast zouden de Ultium-batterijen tot zo'n 70 procent minder kobalt bevatten dan de conventionelere exemplaren. De Hummer is verder voorzien van een modus die GMC als 'krabmodus' aanduidt. Dankzij vier sturende wielen moet de Hummer EV in staat zijn om zich diagonaal voort te bewegen. Handig om de auto in het terrein beter te kunnen positioneren, al kunnen we ons goed voorstellen dat de modus ook bij het parkeren van de kolos van pas kan komen. GMC geeft een geschatte actieradius van zo'n 565 kilometer op. Een sprint naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) is in zo'n drie tellen achter de rug.

GMC geeft de Hummer adaptieve luchtvering en zet het gevaarte op gigantisch 35-inch offroadrubber van Goodyear. De bodem wordt beschermd door stevige beschermplaten en diverse camera's aan zowel voor als achterzijde kijken tijdens avonturen naast het asfalt mee. De herboren Hummer debuteert als - hoe kan het ook anders - Edition 1. Die speciale versie is onder meer voorzien van het van Cadillac afkomstige SuperCruise, dat redelijk autonoom rijden mogelijk moet maken.

De vanafprijs van de Hummer EV, die ligt op zo'n €67.500. Dat bedrag is voor de basisversie die pas in de lente van 2024 op de Amerikaanse markt komt. Die heeft twee elektromotoren, heeft een vermogen van 634 pk sterk en een range van zo'n 402 kilometer. Hoger op de menukaart staat de Hummer EV2X die net zo krachtig is als de instapper, maar dan met een actieradius van dik 480 kilometer. De eerste uitvoering met drie elektromotoren kost omgerekend zo'n €82.500 en levert 800 pk. Zijn range ligt ook op zo'n 480 kilometer. Dit type komt pas in de herfst van 2022 op de Amerikaanse markt. De topversie is de reeds genoemde 1.014 pk sterke variant met drie elektromotoren en een verwachte actieradius van 565 kilometer. Dit is de enige variant van de Hummer die nog dit jaar op de Amerikaanse markt komt. Zijn vanafprijs: omgerekend zo'n €95.000. Naar Nederland komt de GMC Hummer niet.