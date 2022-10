Cadillac Celestiq: Amerikaanse aanval op EQS

Cadillac was ooit het merk van nodeloos grote sedans met al net zo onnodig grote motoren erin. De belichaming van succes in de Verenigde Staten. Zeker met de vleugels achterop waren de Cadillacs van weleer niet te missen slagschepen, waarbij het de eigenaren meestal helemaal niets uitmaakte hoeveel brandstof ze verbruikten. Of je het nu leuk vindt of niet; die tijd ligt ver achter ons. Dat bewijst de Cadillac Celestiq eens te meer. Dat is immers een volledig elektrische toplimousine. Toch blijft een belangrijk aspect van Cadillacs aantrekkingskracht overeind staan, want het is alles behalve een ingetogen verschijning.

Extravagant vanbinnen en vanbuiten

Wie wel enthousiast werd van de eerder dit jaar onthulde conceptversie van de Cadillac Celestiq, kan opgelucht ademhalen. In (letterlijk) grote lijnen blijft het ontwerp daarvan gehandhaafd voor het productiemodel. De Celestiq heeft - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Mercedes-Benz EQS en zeker de BMW i7 - geen sedanachtige vormen, maar is een kolossale liftback met een GT-achtig lijnenspel. Hoe kolossaal precies is nog niet bekend, maar hij gaat vrijwel zeker de 5,20 m voorbij. Aan de voorkant is de Celestiq misschien nog het beste als een Cadillac te herkennen, aan de achterkant trekt hij behoorlijk zijn eigen plan. De boemerangvormige achterlichten zijn een duidelijke verwijzing naar eerdere modellen. Uiteraard zijn er ook behoorlijk wat overeenkomsten met de eerder gepresenteerde elektrische Cadillac Lyriq, de 'kleinere' broer van de Celestiq.

In het interieur van de Celestiq gaat het er echter heel wat extravaganter aan toe dan in de Lyriq. Eigenlijk is het überhaupt amper met een andere Cadillac te vergelijken. De Cadillac Celestiq is dan ook het uithangbord van wat General Motors anno 2022 kan op het gebied van infotainment. Mercedes' Hyperscreen kan haast wel inpakken: de Cadillac Celestiq heeft maar liefst een 55-inch scherm dat in wezen uit twee schermen bestaat en over de gehele breedte boven een verder erg minimalistisch dashboard uitsteekt. Is dat nog niet genoeg? Vrees niet; er steekt zoals je ziet uit de middentunnel ook nog een 11-inch scherm dat Cadillac het 'Command Center' doopt. Daarop kun je bijvoorbeeld de klimaatregeling vinden, maar je gebruikt het naast de draaiknop ook om te navigeren door de functies die op het grote scherm verschijnen. En de mensen achterin? Die hebben in het midden ook hun eigen 'Rear Command Center' op een 8-inch scherm, vergezeld door twee 12,6-inch exemplaren die achter op de voorstoelen hangen.

483 km

De Cadillac Celestiq troont net als onder meer de Cadillac Lyriq op General Motors' Ultium-basis, maar is forser en krijgt dan ook een groter accupakket mee. Het betreft een exemplaar met 111 kWh capaciteit, goed voor een geschat rijbereik van 483 km. Dat is niet bepaald grensverleggend en bovendien identiek aan die van de Lyriq. We zijn benieuwd hoe de uiteindelijk waarden uitpakken en of er eventueel nog een variant komt die verder komt. Let wel: de Amerikaanse rijbereikschattingen volgens de EPA-norm vallen doorgaans een stukje lager uit dan die van onze WLTP. Het gaat hier echter om een schatting van General Motors zelf, dus is het nog maar de vraag hoeveel positiever het eventueel nog uitpakt. De Cadillac Celestiq kan in ieder geval bijgeladen worden met maximaal 200 kW aan een DC-lader. Genoeg om hem in zo'n 10 minuten te voorzien van 125 km actieradius.

Als het gaat om andere prestaties, maakt de nieuwe Cadillac wel indruk. De forse EV legt 600 Amerikaanse pk's in de schaal en 868 Nm. Dat moet genoeg zijn om in net geen vier tellen van 0 naar 100 km/h te schieten. Om ervoor te zorgen dat het in alle rust en controle gebeurt, heeft de Cadillac Celestiq onder meer Magnetic Ride Control, een actieve ophanging die alle oneffenheden er zo goed mogelijk uit filtert, vierwielaandrijving met tot 3,5 graden meesturende achterwielen, luchtvering en Active Roll Control. Hoe het allemaal in de praktijk aanvoelt, blijft nog even een mysterie. In Nederland hoeven we vooralsnog niet op de Cadillac Celestiq te rekenen, al kan dat juist dankzij die elektrische aandrijflijn nog veranderen.