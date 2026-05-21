Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Opel Corsa
 
Nieuws

Opel kondigt nieuwe Corsa en Chinees-Europese SUV aan

Waar is de Manta?

Joas van Wingerden
5

Opel heeft niet zoveel of zulke spannende primeurs in het vooruitzicht als enkele zustermerken, maar er komt uiteraard wel wat nieuws aan. Onder meer een nieuwe Corsa!

Fiat laat twee nieuwe SUV's zien, Peugeot blikt vooruit op een flitsende '608' en nog zes nieuwe modellen en Citroën brengt de 2CV terug. Het is nogal een dag voor Stellantis, vandaag. Bij Opel is het nieuws van iets minder spectaculaire aard, maar dat maakt het niet meteen minder relevant.

CEO Florian Huettl kondigt de nieuwe Opel Corsa aan. Die wordt gebouwd op het eveneens vandaag onthulde STLA One-platform en logischerwijs mogen we een brandstofversie en elektrische versie verwachten. Het lijkt erop dat de donkere auto naast de uitgelichte Corsa simpelweg de nieuwe Corsa met brandstofmotoren is en dat die als een losse nieuwkomer gerekend wordt. De andere donkere auto lijkt de volgende generatie van de Astra te zijn. Naast die 'Astra' staat nog een auto en dat wordt een SUV-broer van de Astra. Dat betekent niet dat het ook echt een Astra met een andere koets wordt, nee, het gaat hier om een reeds eerder aangekondigde SUV in het C-segment waarvoor Opel samenwerkt met het Chinese Leapmotor. Deze nieuwkomer wordt in slechts twee jaar ontwikkeld. Waarschijnlijk gaat het om een aan de Leapmotor B10 verwant model, want hij wordt straks zij-aan-zij met de B10 gebouwd.

Waar is de Opel Manta?

Tot zover voorlopig Opels plannen tot aan 2030. De grote afwezige in dit hele verhaal is de Opel Manta. Eind 2024 stelde Huettl nog dat die iets uitgesteld was, maar nog wel gewoon komt. In deze plannen zien we 'm echter niet. De Opel Manta moest een flinke middenklasse-SUV worden op een eigen Stellantis-basis. Een neef van de Lancia Gamma die er al wél bijna klaar voor is. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. In gesprek met Der Spiegel legde Huettl eerder dit jaar al uit dat hij de Manta niet voor 2030 verwacht en dat is nu dus wel helemaal duidelijk.

5 Bekijk reacties
Opel Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Opel Astra Sports Tourer 1.2 Business Edition TREKHAAK CRUISE LM CARPLAY.

Opel Astra

Sports Tourer 1.2 Business Edition TREKHAAK CRUISE LM CARPLAY.

  • 2021
  • 87.794 km
  • Benzine
  • 96kW/131pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
R.T.O. Autoservice Valthermond
€ 12.000
Opel Mokka 1.2 Turbo Automaat GS Line navi/17"LM /Clima/Cruise/Camera

Opel Mokka

1.2 Turbo Automaat GS Line navi/17"LM /Clima/Cruise/Camera

  • 2023
  • 31.518 km
  • Benzine
  • 96kW/131pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autocentrum Borger B.V.
€ 19.899
Opel Crossland X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition NAVI-CRUISE-NAP

Opel Crossland

X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition NAVI-CRUISE-NAP

  • 2019
  • 104.936 km
  • Benzine
  • 81kW/110pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
R.T.O. Autoservice Valthermond
€ 10.750
Opel Astra 120 Edition 1.0 Turbo 105pk | ALL SEASON BANDEN | AGR-STOELEN | WINTER PACK | CAMERA | CLIMATE CONTROL | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO | NAVI |

Opel Astra

120 Edition 1.0 Turbo 105pk | ALL SEASON BANDEN | AGR-STOELEN | WINTER PACK | CAMERA | CLIMA | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO | NAVI |

  • 2019
  • 49.150 km
  • Benzine
  • 77kW/105pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Mulder Van Mill Dordrecht (Opel)
€ 14.445
Opel Omega 2.2i-16V Business Edition Automaat,Apk 29/4/27,Nap

Opel Omega

2.2i-16V Business Edition Automaat,Apk 29/4/27,Nap

  • 2002
  • 189.605 km
  • Benzine
  • 106kW/144pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Schotpoort Handelsonderneming
€ 2.499
Opel Corsa 1.4i Strada km nap automaat /trekhaak/sunroof

Opel Corsa

1.4i Strada km nap automaat /trekhaak/sunroof

  • 1997
  • 129.825 km
  • Benzine
  • 44kW/60pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Roels Auto en Boot
€ 1.595

PRIVATE LEASE Opel

INFO

Lees ook

Nieuws
Opel Astra Eerste Rijtest

Stellantis schuift Opel en Citroën naar de achtergrond in nieuwe strategie

Nieuws
Opel Ampera-e

Opel Ampera-e is dankzij nieuwe accu en 70 procent afschrijving goede deal

Mijn eerste auto
Opel Manta A voor Mijn Eerste Auto

Terugkijkend op zijn Opel Manta vindt Erwin het nu een pooierbak maar toen was het geweldig

Nieuws
Opel Grandland

Elektrische Opel Grandland is voortaan duizenden euro's goedkoper

Nieuws
Opel Corsa D

De Opel Corsa had al heel lang voor Stellantis Fiat-genen

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.