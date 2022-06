‘GM wil terug naar Europa met Hummer EV en Cadillac’

General Motors is sinds de verkoop van Opel nog maar nauwelijks actief in Europa, maar daar zou met de komst van allerlei elektrische modellen verandering in kunnen komen. Zo zouden de Amerikanen onder meer Cadillac en zelfs de enorme Hummer EV hiernaartoe willen halen.

Dit nieuws zit nog in de geruchtenfase, maar het is wel een hardnekkig gerucht. Eerder hoorden we namelijk iets soortgelijks, maar nu komt het nieuws van het gerenommeerde Bloomberg. Dat beweert van bronnen binnen GM te hebben gehoord dat het Amerikaanse autoconcern het weer wil gaan proberen in Europa.

Dat zou allereerst moeten gebeuren met Cadillac, het luxemerk uit de stal. Cadillac moet de EV-kartrekker worden binnen het concern en wil al in 2030 volledig zijn overgestapt op elektrisch, wat buiten Europa zeker niet zo vanzelfsprekend is als erbinnen. De eerste elektrische Cadillac ter wereld zou ook de eerste elektrische Cadillac van Europa worden, want volgens Bloomberg komt de reeds gepresenteerde Lyriq ook onze kant op.

GM overweegt volgens Bloomberg zelfs om de gigantische GMC Hummer EV hier te gaan aanbieden. Dat is enerzijds minder gek dan het lijkt, want Amerikaanse pick-ups doen het zeker in Nederland en Scandinavië erg goed. Belastingvoordelen spelen daarin een rol, maar die voordelen gelden ongeacht de inrichting van het voertuig voorlopig ook voor EV’s. Anderzijds speelt er bij de Hummer een ander issue: het ding weegt 4.111 kg. Vanwege een tijdelijke uitzondering voor elektrische voertuigen zou je daarmee met een B-rijbewijs voorlopig nog net mogen rijden, maar dan blijft het laadvermogen wel beperkt tot, jawel, 139 kg. De kans dat deze ‘auto’ hier daadwerkelijk via de officiële kanalan zal worden aangeboden, lijkt ons dan ook niet zo groot.

In het geval van Cadillac kunnen we trouwens eigenlijk niet spreken van een terugkeer naar Europa, want formeel is dit merk hier nog altijd actief. Cadillac.nl bestaat gewoon, al heeft men niet de moeite gedaan om de teksten op die site te vertalen naar het Nederlands. De aanwezigheid hier is dan ook vooral theoretisch: alleen de XT4 wordt hier formeel aangeboden en volgens onze gegevens zijn er daarvan precies nul verkocht.