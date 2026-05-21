Vernieuwde KGM Torres en Actyon: voor wie van details houdt

Soms moet je bij een vernieuwd model goed kijken om te zien wat er daadwerkelijk is aangepast. Dat gaat helemaal op voor modellen die je niet veel ziet. Nu zijn de KGM Torres, Torres EVX en de Actyon opgefrist. Ga er dus maar goed voor zitten.

KGM is in Nederland geen groot merk. Van de Torres EVX en Torres Hybrid zijn samen slechts 137 exemplaren geleverd, terwijl er van de KGM Actyon - die pas korter leverbaar is - slechts 10 stuks op kenteken zijn gezet. We kunnen het je dan ook niet kwalijk nemen als je niet direct ziet wat er is veranderd bij de vernieuwde KGM Torres en Actyon. Al helemaal niet omdat de wijzigingen vooral betrekking hebben op de binnenzijde van de modellen.

Eerst de uiterlijke zaken. De KGM Torres met benzinemotor (en dus niet de elektrische Torres EVX) heeft een vernieuwd front met daarin een nieuwe bumper en grille. De mistlampen zijn uit de bumper verdwenen en de koplampen hebben hoger liggende beglazing waardoor zich minder snel vuil op de koplampen verzamelt. Verder zijn er de bijna verplichte uiterlijke nieuwigheden bij een opfrisbeurt: nieuwe wielen en nieuwe lakkleuren.

De KGM Torres, Torres EVX en de van dat duo afgeleide Actyon krijgen stuk voor stuk een vernieuwd interieur. Er is een nieuw stuurwiel en de middentunnel is voortaan met de middenconsole verbonden. Niet zomaar. Het verbindingsstuk is uitgerust met fysieke draai- en drukknoppen voor de klimaatregeling. Ook vind je er aanraakgevoelige knoppen op. Hoe dan ook: er zit minder in het infotainmentscherm verstopt. Er is een nieuwe keuzehendel voor de automaat of rijrichting, de bekerhouders zijn van vorm veranderd (die waren vierkant, nu rond) en het infotainmentsysteem zou sneller moeten werken.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.