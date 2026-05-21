In maart dit jaar bevestigde Audi de komst van de A2 e-tron. Dat de Audi A2 een elektrische opvolger zou krijgen, wisten we al veel eerder. In 2024 reed Audi de A25years het podium op. Dat was een visueel aangepaste originele A2 waarmee Audi de 25ste verjaardag van het eigenzinnige model vierde. Toen al speculeerde AutoWeek dat er misschien wel een elektrische A2-achtige zou komen die in het gat kan springen dat de A1 en Q2 achterlaten. In oktober 2025 konden we je de eerste foto's van een ingepakt testmodel van Audi laten zien waarin duidelijk grote A2-invloeden zaten. Ook nu is er nieuws over de Audi A2 e-tron. We weten wanneer hij komt.

Audi meldt trots dat het momenteel druk aan het testen is met de Audi A2 e-tron. Zo worden er onder meer in Lapland uitgebreide koudetests met het model uitgevoerd, staat de A2 e-tron geregeld in de windtunnel in Ingolstadt én rijdt Audi met zijn nieuwe kleinste model rond op de openbare weg. Dat alles moet leiden tot een onthulling die in het najaar plaatsvindt.

De Audi A2 e-tron komt waarschijnlijk op de gemoderniseerde versie van het MEB-platform te staan dat je onder de Volkswagen ID3 Neo aantreft. Die ID3 Neo is er met 50 kWh en 79 kWh accu's en heeft 170 pk, 190 pk en 231 pk sterke elektromotoren.

Hoofdfoto: de Audi A2 e-tron zoals onze illustrator die voor zich ziet.