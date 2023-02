Praktijkervaring Mazda 3: dit vinden eigenaren van hun auto

Met de nieuwe Mazda 3 ging er eind 2018 een frisse wind door het C-segment. Het model hield de gemoederen bezig. Is-ie fraai en gedurfd of heeft Mazda zijn design-hand overspeeld? De balans lijkt positief uit te slaan, want sinds 2007 verkocht Mazda in een jaar nooit zoveel 3’en als van het nieuwe model. Zijn er, naast de spraakmakende vormgeving, nog andere opvallende zaken? Het woord is aan de eigenaren.

Meermaals halen eigenaren het design van de auto aan. “Ik was erg onder de indruk van de looks maar ook van het interieur”, schrijft deze eigenaar. Hij koos voor de uitvoering in Mazda’s bijzondere lakkleur Soul Red Crystal. Een goede keuze, getuigt de foto bij een andere – verder summiere – review.

Rijden Mazda 3

Als het om rijden gaat heeft Mazda een reputatie hoog te houden. Dat vuurtje wordt opgestookt door advertenties met nadruk op ‘jinba ittai’, een Japanse term voor het samenspel tussen rijder en paard. Hoe bestuurders deze symbiose ervaren? “Bij het nemen van bochten blijft de auto zeer stabiel en helt de auto nauwelijks. Hij heeft veel grip en communiceert via het stuur goed wat de voorwielen doen. Op dat vlak een heerlijke rijdersauto.”

Niet op elk vlak overtuigt de onderstelafstemming, getuige de ervaring van een andere bestuurder. “Op hobbels op de snelweg ervaar ik de achteras als te hard. Tijdens lange ritten kan dit vermoeiend werken.” Hij staat daarin niet alleen, terwijl een caravantrekker de stevige vering juist als voordeel ervaart. “De auto is erg stabiel met caravan en hangt, bij 70 kg kogeldruk, nauwelijks door aan de achterzijde.”

Rijhulpsystemen, waaronder de adaptieve cruise control, krijgen niet unaniem de handen op elkaar. De snelheidsregelaar gaat vooral reactief te werk, wat tot een onrustige rijbeleving met abrupte remacties kan leiden. Een update lijkt het systeem tot bedaren te brengen. “Deze week heeft de auto de gratis update bij de Mazda-dealer ondergaan. Het is inderdaad te merken dat de cruise control relaxter omgaat met bijvoorbeeld een auto die vlak voor je invoegt.”

Rust aan boord

De achteras mag misschien wat roet in het eten gooien, over het algemeen zij eigenaren goed te spreken over het comfort van hun Mazda 3. Met name de stilte aan boord wordt geroemd: “Je kan zelfs op de snelweg fluisterend communiceren met de passagier naast je.” Saai wordt het niet. Als je ervoor kiest het gaspedaal steviger in te trappen, zoals deze eigenaar van een Mazda 3 Sedan doet. “De 2,0-liter motor is heerlijk stil, maar geeft hoger in toeren ook een lekker sportief geluid.”

Op het gebied van ruimte hebben Mazda 3-eigenaren weinig klagen, al houdt het ruimte-aanbod in absolute zin niet over. “Wij hebben zelf een zoontje van 2 jaar, met ons 3-en is de auto meer dan ruim genoeg. Maar wanneer je 2 pubers achterin wilt laten zitten wordt het snel problematisch.” Meerdere eigenaren van een sedan merken op dat de hoogte van de laadruimte in de praktijk een aandachtspunt is. Voor het vervoer van grotere objecten is de hatchback een betere keuze, al geldt dat natuurlijk niet exclusief voor deze Mazda. Zou het de reden zijn dat andere fabrikanten deze carrosserievariant überhaupt niet meer leveren?

Dat niets zo persoonlijk is als een autostoel zien we ook bij de Mazda 3. “In de stoelen kan ik uren zitten, voor mij een ware uitzondering.” Een bestuurder met lange benen wenst graag meer ondersteuning: “Met mijn lengte van 1,94 meter is de zitting eigenlijk wat te kort.”

Plus voor infotainment

Waar Mazda ooit koos voor een infotainmentsysteem dat alleen bij stilstand touch-functionaliteit bood, kwam de aanraakfunctie bij de nieuwe generatie 3 te vervallen. Geen van de gebruikers betreurt deze keuze, het infotainmentsysteem met grote draai-/drukknop bevalt bijzonder goed. “Daar ga ik weinig woorden aan vuilmaken”, begint deze bestuurder, “Simpel, strak, schoon, to-the-point. Je vindt direct wat je moet vinden.” Ook: “De knoppen op de middenconsole zitten precies op de goede plek en daarmee is het systeem supergoed te bedienen. Wel had het scherm van mij iets groter gemogen, maar dat is persoonlijk.” Let dus op, autofabrikanten, met fysieke knoppen scoor je punten!

Min voor materiaalgebruik

Minder goed scoort de Mazda als het gaat om materiaalgebruik. Hoewel het interieur in eerste instantie hoogwaardig oogt, steekt slijtage relatief snel de kop op. Het gaat hierbij niet alleen om de bij vrijwel alle merken kwetsbare ‘pianolak’ inleg, maar ook om de kunststof afdekking van het instrumentarium, het glaasje van de head-up-display, het stuurwiel en de pookknop. Ook het exterieur kent aandachtspunten. Eigenaren melden loszittende deurrubbers en een vervormende tankklep. Beide zaken kunnen door de dealer worden opgelost, zoals bij deze Mazda 3 is gebeurd.

Hoe bevalt bijzondere motortechniek?

In de Mazda 3 debuteerde een bijzondere motor, de Skyactiv-X. Deze 2,0-liter staat bekend als motor die gebruik maakt van zelfontbrander, zoals een diesel. Eigenlijk heeft de door Mazda toegepaste SPCCI-techniek iets meer nuance nodig. Gebruikers zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe techniek onder hun motorkap, al moet een enkeling wel wennen aan het ‘doortrekken’ om de 180 – en later 186 – paarden eruit te wringen. “Boven de 4.000 tpm wil de auto echt wel en is er niets op aan te merken, maar wie laat zijn motor nog tot dergelijke toerentallen komen?”

Direct na levering melden sommige eigenaren ‘schokjes’of ‘hikjes’ of ‘hikjes’ tijdens accelereren. De meeste gebruikers melden dat deze verdwijnen na een update of na het verstrijken van een groter aantal kilometers. “Na 6.000 km met de auto gereden te hebben schokt de auto helemaal niet meer,” aldus een bestuurder die eerder te kampen kreeg met een aantal motorgerelateerde ongemakken. “Rijdt nu echt fantastisch.”

Naast de Skyactiv-X levert Mazda ook de conventionele Skyactiv G-motoren. Op een vanzelf verdwijnende vibratie na, die vermoedelijk gerelateerd is aan de cilinderuitschakeling, functioneren deze motoren volgens hun eigenaren zonder problemen.