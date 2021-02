Mazda 3 – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Mazda 3 heeft een modeljaarupdate gekregen. Alle motoren zijn voortaan voorzien van mild-hybrid-technologie en bepaalde uitrustingsniveaus zitten rijker in hun spullen. In deze editie van ‘Back to Basics’ staat hij nogmaals in de spotlights.

Mazda 3 e-SkyActiv-G 122

€ 27.990

In deze rubriek is de Mazda 3 geen onbekende. In 2019 kwam hij al eens voorbij, toen met nog relatief weinig beeldmateriaal. Gelukkig heeft Mazda de configurator in de tussentijd ook verbeterd, waardoor hij nu vanuit alle hoeken te zien is. De Mazda 3 is nog redelijk vers, dus het merk heeft nog geen aanleiding gehad om al te grote uiterlijke veranderingen door te voeren. Die zijn er dus ook niet. Wel is onder meer het motorenaanbod onder handen genomen. Alle aggregaten hebben voortaan het mild-hybride M Hybrid-systeem, dus ook de basismotor krijgt de toevoeging ‘e’ voor zijn modelaanduiding.

Voor de prestaties betekent dat vrijwel niets: de krachtbron levert nog steeds 122 pk en 213 Nm koppel en de sprinttijd naar de 100 km/h blijft met 10,4 seconden hetzelfde. De topsnelheid steeg wel van 197 km/h naar 202 km/h. Voor de basisprijs zul je zelf moeten schakelen met de handgeschakelde zesbak, de zestraps automaat heeft een behoorlijke meerprijs van € 2.500. Nieuw in het aanbod is de e-SkyActiv-G 150, die qua prestaties een brug slaat tussen de basismotor en de e-SkyActiv-X 186, die er overigens 6 pk bij heeft gekregen. De e-SkyActiv-G 150 heeft echter een hogere vanafprijs omdat hij alleen verkrijgbaar is in de tijdelijke Sportive-uitvoering. Die heeft dan wel meteen een complete standaarduitrusting, maar daarover later meer

Onveranderd

De modeljaarupdate verandert eigenlijk niets aan de naamloze basisuitvoering van de Mazda 3. Standaard is hij nog immer gespoten in de kleur ‘Arctic White Solid’, voor alle andere negen beschikbare kleuren dien je in de buidel te tasten. ‘Soul Red Crystal Metallic’ blijft met een meerprijs van € 1.150 de duurste lakkleur. De Mazda 3 rolt in zijn basistrim altijd op 16-inch lichtmetaal. Verder zijn led-koplampen met halogeen dagrijverlichting, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels en parkeersensoren achter eveneens inbegrepen bij de vanafprijs.

Ook bij de e-SkyActiv-G 122 heeft de Mazda 3 al een dubbele uitlaat. Het verschil met de e-SkyActiv X is dat de sierstukken van de rangetopper iets breder zijn. De hatchback beschikt verder altijd over een chromen raamomlijsting aan de onderkant van de ruiten en zwart glanzende designaccenten in de grille. Liever een sportievere uitstraling? Dan kun je bij het uitrustingsniveau Comfort, dat € 2.000 toevoegt aan de vanafprijs, voor € 1.250 18-inch wielen bestellen. Bij die Comfort-uitvoering zijn overigens ook parkeersensoren aan de voorzijde en een achteruitrijcamera inbegrepen.

Allesbehalve kaal

Het interieur van de basisuitvoering van de Mazda 3 is tamelijk sober uitgevoerd, met zwart stof op de stoelen en een zwarte kunstlederen afwerking voor het dashboard. De uitrusting is echter niet karig, want de hatchback beschikt standaard al over zaken als een 8,8-inch kleurenscherm met navigatie, DAB+ en Apple CarPlay, een multifunctioneel stuurwiel en een licht- en regensensor. Mazda geeft uiteraard niet alle kaarten weg, want de airconditioning is bijvoorbeeld handbediend en ook de stoelen zijn standaard niet verwarmbaar. Voor dat soort zaken moet je je heil zoeken bij de Comfort.

Qua veiligheidssystemen is er niets meer bij te bestellen. Mazda propt de 3 standaard vol met onder meer Blind Spot Monitoring, Lane Keep Assist, Smart Brake Support, verkeersbordenherkenning en adaptieve cruisecontrol met een ‘Stop & Go’-functie, maar dat laatste is enkel beschikbaar op de automaat.

Mazda heeft de opties vervat in de uitrustingsniveaus en pakketten. We noemden net al even de Comfort-uitvoering, die naast de extra parkeersensoren en de achteruitrijcamera voor € 2.000 stoel- en stuurverwarming, keyless entry, climatecontrol met twee zones en keyless entry toevoegt aan de uitrusting. Daarnaast is deze uitvoering te combineren met het Bose/Leer-pakket, dat voor nog eens €2.000 extra lederen bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, head-up display en Bose-audiosysteem met zich meebrengt. Dan zit je echter wel op bijna hetzelfde prijsniveau als de Luxury, die vanaf € 33.940 in de prijslijst staat en alle genoemde zaken aan boord heeft, met daarbij nog onder meer adaptieve led-koplampen en een luxere afwerking van het interieur

Sporti(e)ve(r)

Wanneer je optimaal wil profiteren van de modeljaarupdate dien je echter voor het uitrustingsniveau Sportive te gaan. Dan krijg je voor € 31.490 niet alleen de e-SkyActiv-G 150, maar in aanvulling op het uitrustingsniveau Comfort ook zaken als led-koplampen voor en achter, privacy glass en een frameloze binnenspiegel. Voor € 2.105 extra kun je dan ook het Sport-pakket aanvinken, dat een sportiever ogende voor- en achterbumper, zijskirts en een dakspoiler met zich meebrengt. Ook leuk: de sportuitlaat van Remus, die voor € 786 in de prijslijst staat. Aantrekkelijk, of heeft een andere variant jouw voorkeur?