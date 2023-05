Praktijkverbruik: is de Mazda 3 SkyActiv-X echt zuiniger?

In 2019 introduceerde Mazda de nieuwe 3. Onder de spraakmakende koets debuteerde een minstens zo spraakmakende motor: de SkyActiv-X 180. Deze zou het rijplezier en de relatief schone uitlaatgassen van een benzinemotor combineren met het verbruik van een diesel. Dat maakt nieuwsgierig: wat verbruikt deze motor in de praktijk? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft inzicht.

Bij zijn introductie was de upgrade van een 120 pk SkyActiv-G naar een 180 pk SkyActiv-X met € 995,- behoorlijk betaalbaar. In de Verbruiksmonitor zijn dan ook twaalf van de zeventien nieuwe Mazda's 3 van deze techniek voorzien. Na een update in 2021 werden beide motoren tegen het licht gehouden en voorzien van mild hybride-techniek. Bij de reguliere SkyActiv G-motor bleef het vermogen met 122 pk onveranderd, de SkyActiv-X kreeg er 6 pk bij.

Verbruik Mazda 3 SkyActiv-X 180

Om maar met de deur in huis te vallen: het gemiddelde benzineverbruik van deze twaalf SkyActiv X-rijders is 1 op 15,6 (6,5 l/100 km). Wat opvalt, is de grote spreiding. De zuinigste rijder noteert een keurige 1 op 18,1, terwijl de minst zuinige rijder precies 1 op 13 scoort. Beiden hielden het verbruik bij over een afstand van ruim 12.000 kilometer. Wel deed de zuinige rijder daar een half jaar langer over.

Of de mild hybride-techniek het verbruik drukt, is op basis van deze gegevens niet te zeggen. Daarvoor beschikken we over te weinig gegevens. De twee auto’s die met dit systeem zijn uitgerust, laten geen opvallend hogere of lagere verbruikswaarden zien.

Verbruik SkyActiv-G 122

Kijken we naar de zes traditionele SkyActiv-G 122-motoren in de Verbruiksmonitor, dan zien we een gemiddeld verbruik van 1 op 17. Op dit gebied verslaat de ‘ouderwetse’ motor dus zijn revolutionaire evenknie. Hoewel, evenknie? De SkyActiv-G levert wel bijna 60 pk meer vermogen. Opvallend bij de SkyActiv-G ten opzichte van de SkyActiv-G is de kleinere spreiding van de verbruikswaarden, die varieert van 1 op 15,8 (6,3 l/100 km) tot 1 op 18,1 (5,5 l/100 km).

Voor de SkyActiv-X lijkt te gelden dat deze, net als een downsize-turbomotor, het best voldoet bij een aangepaste rijstijl, terwijl de atmosferische motor zich gemakkelijker zuinig laat rijden. Dat vertaalt zich in een behoorlijk gunstig praktijkgemiddelde. Bekijk je de uitkomst van de SkyActiv-X positief, dan is de Mazda 3 met deze motor relatief zuinig voor het vermogen dat hij levert. Bestuurders van een Ford Focus 1.5 EcoBoost, een driecilinder turbo met 150 of 182 pk, rijden immers gemiddeld 1 op 14,1 (7,2 l/100 km).