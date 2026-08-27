20-inch of 22-inch: zoveel bereik scheelt het bij de BMW iX3

De nieuwe BMW iX3 maakt indruk, dat is wel duidelijk. De auto werd ook door jullie overwegend positief ontvangen, beviel al tijdens de eerste kilometers uitstekend en heeft inmiddels in twee separate vergelijkende testen gewonnen van belangrijke concurrenten. Zo liet hij de Audi Q6 en de nieuwe Mercedes-Benz GLC al achter zich, al was zeker die laatste wel een stevige tegenstander.

In beide gevallen reden we de iX3 als 50 xDrive, de 469 pk sterke introductieversie. Inmiddels is er ook een minder krachtige 40-versie, maar aanvankelijk was de ‘50’ de enige smaak waarin we de iX3 konden krijgen. De vanafprijs van deze versie is €70.979, maar voor de tests kregen we twee sterk van elkaar verschillende iX3’s mee. Tegen de Q6 trad een moddervette M Sport-versie op met een prijs (inclusief opties) van €88.218, tegen de GLC hadden we een heel wat bescheidener exemplaar van €77.428.

Het verschil zit hem in allerlei zaken die niet relevant zijn voor dit artikel, maar de wielen zijn dat wel. De goedkopere iX3 stond op het 20-inch lichtmetaal (Styling 1046) dat je nodig hebt om het beloofde verbruik van 15,1 kWh per 100 kilometer te kunnen halen. Dit zijn in feite de basiswielen, maar dan met aerodynamische inzetjes en een andere kleurstelling. Die inzetjes schelen weer enkele tienden van een kWh; veel opties voegen er juist wat aan toe. ‘Onze’ zilverkleurige iX3 had echter ook geen panoramadak, geen M-bumpers en geen andere overbodige opsmuk. Deze auto is doelbewust door de importeur samengesteld om een zo gunstig mogelijk verbruik te krijgen, en dat blijkt.

De andere auto is in dat opzicht compleet het tegenovergestelde. De duurdere iX3 heeft het M-Sportpakket, het panoramadak en de verbruikstechnisch juist allerberoerdste wielen die BMW voor dit model heeft bedacht. Waar de andere 22-inch-optie op papier nog 16,5 kWh per 100 kilometer mogelijk maakt, stijgt het verbruik met 22-inch 'Styling 1054 M'-wielen naar 16,8 kWh per 100 kilometer.

Disclaimer

We hebben hier dus letterlijk de meest en de minst zuinige versie van de BMW iX3 50 xDrive te pakken. Dat smeekt om een praktijktest, die we als onderdeel van de dubbeltests uiteraard ook hebben uitgevoerd. Daar hoort wel een kleine disclaimer bij. We reden de iX3’s weliswaar allebei in het voorjaar (april en mei), maar niet in exact dezelfde week. Ook reden er verschillende redacteuren met de auto’s, namelijk Roy Kleijwegt (op 22 inch) en Marc Klaver (op 20 inch). Zij hebben gepoogd een verbruik neer te zetten dat vergelijkbaar is met de concurrent in de test en deden dus geen poging om de omstandigheden tijdens de test met de andere iX3 na te streven.

De resultaten

Met dat in het achterhoofd zijn de resultaten alsnog interessant. De ‘dikke’ iX3 met M-pakket en 22-inch haalde in de praktijk een verbruik van 19 kWh per 100 kilometer, of 21,3 kWh/100 km als je de laadverliezen aan de paal meerekent. Daarmee was hij alsnog zuiniger dan de Q6, maar het scheelt niet veel. De iX3 met de kleinere wielen haalde een veel netter verbruik van 16,6 kWh/100 km, of 18,6 ‘aan de laadpaal’. Ook deze auto was zijn rivaal daarmee de baas: de GLC scoorde 17,6 kWh/100 km op de boordcomputer en ‘deed’19,7 kWh/100 km aan de paal.

Hiermee is maar weer eens aangetoond dat het bij een EV echt raadzaam is om de grootste wielen te laten staan bij het samenstellen van de auto. Zelfs als je niet maalt om het verbruik, heeft deze keuze immers ook effect op de actieradius. Met het genoemde testverbruik moet je met de iX3 op 22 inch zo’n 570 kilometer kunnen rijden. Met de kleinere wielen zou een kilometer of 650 haalbaar moeten zijn, een verschil dat in de winter nog veel meer zal opvallen dan in het zonnige voorjaar.