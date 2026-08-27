Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Video
 

'Zouden Chinese EV's net zo populair zijn als Tesla er niet was geweest?'- podcast

'Geen merk heeft per verkochte auto meer media-aandacht gehad dan Spyker'

Roy Kleijwegt
34

Marco is weer terug! En hij wil meteen even iets rechtzetten over de Budgetbrigade. Verder trotseerde hij benzinetekorten in Frankrijk, reed hij in een dikke SUV van Mercedes en testte hij de nieuwe Nissan Leaf. Roy had een dubbele ES-test en zou graag eens een Spyker rijden. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor Volvo, Mercedes, Lexus, Spyker en de Budgetbrigade!

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

 

Spyker C8 Preliator XXV Coupé

Spyker C8 Preliator is terug en Victor Muller was boos op de pers.

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Mailen kan naar uitlaat@autoweek.nl . Veel luisterplezier!

 

Podcast, uitlaat, logo

Uitlaat aflevering 170
 

Lees ook

Op Zoek Naar
tweedehands roadsters
Op Zoek Naar15

Voor minder dan €20.000 een auto van een uitstervend ras voor de deur: gebruikte pretmachines

De geijkte MX-5 of toch een andere roadster?

Nieuws
Audi A3 occasions
Nieuws10

Dertig jaar Audi A3: drie uiteenlopende occasions

Een kleurrijke verzameling

Nieuws
Fiat Panda Pandina
Nieuws36

Stokoude Fiat Panda is dankzij Italië de bestverkochte A-segmenter van Europa

Veel populairder dan Grande Panda

34 Bekijk reacties
Elektrische Auto Supercars Nieuwe auto's Podcast

Lezersreacties (34)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.