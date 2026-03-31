De Chinese BMW iX3 heeft unieke deurgrepen

En hij is natuurlijk extra lang

BMW iX3 China
Jan Lemkes
2

De BMW iX3 is eindelijk ook gearriveerd in China. Hij is uiteraard langer dan de Europese variant, maar er is meer aan de hand: de Chinese iX3 heeft traditionele deugrepen.

Het antwoord op de klassieke vraag ‘hoe lang is een Chinees?’ is in autoland altijd hetzelfde: langer dan een Europeaan. Chinese autokopers zijn nu eenmaal dol op beenruimte achterin en dus krijgt een Chinese versie er geregeld wat extra centimeters bij. De BMW iX3 is daarop geen uitzondering. De nu in China gepresenteerde versie is naar verluidt 4.885 mm lang, 10 centimeter langer dan de Europese iX3. De wielbasis groeide naar meer dan drie meter en de winst komt zoals te doen gebruikelijk ten goede aan de achterpassagiers. Het is dus vooral het achterportier dat langer wordt, maar het geheel oogt wat ons betreft nog altijd harmonieus.

Zijn er nog meer verschillen? Zeker! De Chinese iX3 heeft een eigen en comfortabeler onderstelafstemming en krijgt een Chinese versie van het Operating System X-systeem. Dat zit ramvol met Chinese apps als Alibaba en DeepSeek.

BMW iX3

De Europese iX3 boven, de Chinese versie onder. Let op de deurgrepen!

BMW iX3 China

Het opvallendste verschil zit echter aan de buitenkant. Dan doelen we niet op de dakrails die de Europese versie niet heeft, maar op de deugrepen. De Chinese overheid heeft inmiddels immers een verbod op elektronische deurgrepen afgekondigd, en laat dat nu net zijn wat de iX3 van huis uit wel heeft. De volledig automatisch uitklappende grepen van de internationale iX3 maken in China dus plaats voor deurgrepen die we ook van onder meer de (i)X1 kennen. Die zijn ook deels verzonken, maar werken op de traditionele manier. Moet BMW deze grepen dan ook maar in Europa gaan invoeren voor de iX3?

Wie in Europa een iX3 met 'normale' deurgrepen wil, hoeft zich overigens niet in allerlei bochten te wringen. De oplossing is simpel: koop een gebruikte iX3 van de eerste generatie!

BMW iX3

BMW iX3 80 kWh M-Sport

BMW iX3 80 kWh M-Sport

BMW iX3 Executive 80 kWh

BMW iX3 Executive 80 kWh / Panoramadak / Camera / Head-up / 20'' / Leder / Harman Kardon / Navigatie / Memory seats / Dodehoek / DAB / Stoelverwarming / Cruise Control Adaptief

BMW iX3 High Executive 80 kWh

BMW iX3 High Executive 80 kWh / SoH 95,5% / Trekhaak / Panoramadak / Camera / Head-up / 20'' / Leder / Harman Kardon / Navigatie / Memory seats / Dodehoek / DAB / Stoelverwarming / Cruise Control Adaptief

