Er zijn diverse Auto van het Jaar-verkiezingen. Nationale en internationale. Een van de belangrijkste is de strijd om de titel World Car of the Year. Nu is bekend welke drie auto's kans maken op die felbegeerde titel.

Begin dit jaar werd de Mercedes-Benz CLA tijdens het Autosalon van Brussel bekroond tot European Car of the Year. Het gevecht om de titel World Car of the Year is al even in volle gang. De ellenlange kandidatenlijst is inmiddels teruggebracht naar een handjevol auto's. De Kia EV3 werd vorig jaar gekroond tot World Car of the Year 2025 en in het kampioenschap World Car of the Year 2026 vechten de nieuwe BMW iX3, de Nissan Leaf en de in Europa niet leverbare Hyundai Palisade elkaar de tent uit.

Er zijn meer titels te vergeven. Zo zijn er diverse categorieën bedacht waar een titel te winnen valt: World Electric Vehicle, World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car en World Car Design of the Year. Welke modellen elkaar te lijf gaan, zie je hieronder. Op woensdag 1 april - tijdens de New York International Auto Show - worden de winnaars bekendgemaakt.

World Car of the Year

- BMW iX3

- Hyundai Palisade

- Nissan Leaf

World Electric Vehicle

- BMW iX3

- Mercedes-Benz CLA

- Nissan Leaf

World Luxury Car

- Cadillac Vistiq

- Lucid Gravity

- Volvo ES90

World Performance Car

- BMW M2 CS

- Chevrolet Corvette E-Ray

- Hyundai Ioniq 6 N

World Urban Car

- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

- Firefly

- Hyundai Venue

World Car Design of the Year

- Kia PV5

- Mazda 6e / EZ-6

- Volvo ES90