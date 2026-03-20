Omdat in de afgelopen week de brandstofprijzen nieuwe hoogtepunten (of juist dieptepunten …) hebben bereikt, borduren we nog even voort op het thema ‘elektrische SUV’. Vorige keer behandelden we drie gebruikte SUV’s van zo’n 25 mille; de Volkswagen ID4, de Ariya van Nissan en als buitenbeentje de Korando van KGM-voorganger SsangYong. Deze week zoeken we het hogerop - we slaan de premiumhoek in van de elektrische occasions. Premium of niet, we houden ons aan hetzelfde budget van vorige week. Bieden de Audi Q4, de BMW iX3 en de EQC van Mercedes-Benz een bepaalde meerwaarde ten opzichte van de elektrische occasions van vorige week?

Audi Q4 e-tron 50 quattro Advanced edition - 2022 - 133.024 kilometer - €24.745 (incl. BTW)

Vorige week namen we onder meer de ID4 van Volkswagen onder de loep. Voor bijna 25 mille had je bijvoorbeeld de uit december 2020 geportretteerde, 204 pk-sterke 1st Max met bijna 91.000 kilometer ervaring. Concernbroeder Audi Q4 bijt deze week het spits af en doet dat met deze Audi Q4 e-tron die twee jaar jonger is, met 299 pk krachtiger gemotoriseerd is, en dat alles overgoten met een premiumsausje. De keerzijde is de kilometerstand die 50 procent hoger ligt. Dat duidt op een actief leven - hing de tot dusver enige eigenaar hem vaak aan de snellader? Een SoH-check moet uitkomst bieden. Het maximale AC-laadvermogen bedraagt 11 kW, waarmee de Q4 in bijna vijf uur van 20 procent op 80 procent gebracht wordt. Aan de snellader kan het met 135 kW, en dan duurt hetzelfde kunstje 35 minuten. De actieradius bedraagt 488 kilometer.

Met twee motoren en vierwielaandrijving is-ie sneller, kent-ie een hoger geremd trekgewicht en slurpt-ie toch net wat minder stroom dan z’n ‘mindere’ broer. Alhoewel: ‘minder’? In het Q4-interieur komen we materialen tegen die we ook in Skoda’s Enyaq zien, dus niet alles is premium aan de Audi. Bovendien mag-ie als Advanced edition aardig in z’n spullen zitten, maar leren bekleding ontbreekt bijvoorbeeld.

Ondanks zijn vrij forse buitenmaten voelt de Q4 compact en wendbaar aan. Op hogere snelheid gaat dat over in een gevoel van vertrouwen. Dankzij een laag zwaartepunt en een goed afgesteld onderstel voelt de auto stabiel en voorspelbaar. Ten opzichte van de ID4 is de Q4 iets strakker afgestemd, waardoor de koets zich in een bocht iets sneller zet en wat meer oneffenheden doorgeeft. Gelukkig lijdt het comfort nauwelijks daaronder.

De Q4 biedt veel binnenruimte, terwijl helemaal achterin 520 liter bagage past. Het dashboard is overzichtelijk en beter te pruimen dan dat van de ID-modellen. Een snel en logisch ingedeeld touchscreen en een aparte module met fysieke knoppen voor de airco maken het tot een ergonomisch verantwoorde werkplek.

Signalement

Merk Audi

Type Q4 e-tron 50 quattro Advanced edition

Bouwjaar december 2022

Kilometerstand 133.024

Vraagprijs €24.745 (incl. BTW)

Waar te koop? Vaartland.nl Stolwijk, Stolwijk

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet, 2 elektromotoren

Max. vermogen 220 kW/299 pk

Max. koppel 460 Nm

Leeggewicht 2.135 kilo

Bagageruimte 520 l/1.490 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 17,9 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 6,2 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic Business Solution - 2020 - 139.943 kilometer - €23.945 (incl. BTW)

Audi-concurrent Mercedes-Benz bood en biedt een complete range aan EV’s. Diens EQA is redelijk vergelijkbaar met de Q4. De EQB past beter, maar omdat het enige exemplaar in ons occasionbestand al meer dan een kwart miljoen kilometers achter de rug heeft, richten we ons op de grotere Mercedes-Benz EQC (qua grootte bijna een E-Tron, waarvan je hier het occasionaanbod vindt) die toevallig bij dezelfde aanbieder staat, maar dan op een andere locatie. Ook de J-435-VB is afkomstig van de eerste eigenaar. Z’n kilometerstand is ietsje hoger, maar omdat de Benz twee jaar ouder is, ligt het jaarkilometrage lager (dus minder snelladen?). Ook de vraagprijs ligt wat lager, en dat komt goed uit, want met bijna 2,4 ton aan gewicht ben je heel wat motorrijtuigenbelasting kwijt.

De EQC heeft twee krachtige, maar niet erg zuinige elektromotoren aan boord die de actieradius op maximaal 405 kilometer brengen. Ook de laadspecificaties zijn niet hemelbestormend: het AC-laadvermogen is slechts 7,4 kW, zodat je er 7,5 uur over doet om van 20% naar 80% accuvulling te gaan. Snelladen gaat met 110 kW - dat beperkt de wachttijd tot drie kwartier. Met 1.800 kilo geremd trekgewicht scoort deze EV wél punten, net als met z’n materiaalgebruik, want daarmee verslaat-ie de Q4. Binnen- en bagageruimte is er (eveneens) in overvloed.

Onregelmatigheden in het wegdek worden op een verfijnde manier weggefilterd, overigens zonder dat de auto zweverig wordt. De EQC gaat mooi stabiel over het asfalt en mede door de continue verdeling van aandrijfkrachten over de voor- en achteras heeft de Duitser een mooi neutraal bochtgedrag. Wanneer je aandringt en wat sneller de bocht omgaat, merk je wel dat er veel massa aanwezig is. Maar dan ben je al aan het forceren en daartoe nodigt de EQC met zijn lichte en ietwat afstandelijke besturing helemaal niet uit.

Als Business Solution zit-ie net wat ruimer in z’n spullen dan de Q4, maar ook hier ontbreekt leer.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type EQC 400 4Matic Business Solution

Bouwjaar oktober 2020

Kilometerstand 139.943

Vraagprijs €23.945 (incl. BTW)

Waar te koop? Vaartland.nl Breda, Breda

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet, 2 elektromotoren

Max. vermogen 300 kW/408 pk

Max. koppel 760 Nm

Leeggewicht 2.395 kilo

Bagageruimte 500 l/1.460 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 22,7 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 5,1 s

Topsnelheid 180 km/h

BMW iX3 High Executive - 2021 - 148.022 kilometer - €24.845

Natuurlijk mag de derde premium-Duitser niet ontbreken: BMW. In Overijssel vinden we deze witte BMW iX3 die qua leeftijd tussen de anderen zit, maar wel de hoogste kilometerstand heeft (en een SOH van nog 87,4 procent). In tegenstelling tot Q4 en EQC doet in de BMW (eveneens afkomstig van de eerste eigenaar) één elektromotor dienst die met 286 pk toch maar weinig onderdoet voor de twee krachtbronnen van de Audi. Ook worden enkel de achterwielen aangedreven - zoals het een echte BMW betaamt. Met z’n 11 kW AC-laadvermogen vul je de accu van 20 naar 80 procent in vier uur en drie kwartier. Met 150 kW snellaadvermogen (waarmee in een half uur van 20 naar 80 procent geladen kan worden) is de Beier het vlotst weer bij een laadpaal verdwenen. De actieradius bedraagt 460 kilometer. Keurige cijfers, net als de prestaties en het verbruik. Het trekvermogen van slechts 750 kilo geremd valt daarbij uit de toon.

Als het gaat om weggedrag is de iX3 erg allround, mede vanwege de adaptieve schokdempers. Zelfs in de sportstand blijft de auto comfortabel en dat bevalt in de praktijk goed. Op een klaverblad komt de iX3 weliswaar nooit echt tot leven en overstuur treedt ondanks achterwielaandrijving alleen bij excessieve provocatie op, maar in alle andere gevallen is het een fijne, probleemloze auto. De GLC biedt echter meer comfort. Over binnen- en bagageruimte valt niets te klagen. Het materiaalgebruik is mooier dan dat van de Q4 en op het gebied van uitrusting weet deze EV z’n kompanen van deze week te verslaan. Zo is hier leren bekleding wel standaard. Ook handig: door de transmissiehendel een tikje naar links te geven, kun je altijd overschakelen naar maximaal recupereren. De iX3 komt dan netjes tot stilstand zonder gebruik van het rempedaal. One pedal driving kan dus goed. Sowieso staat bedieningsgemak hoog in het vaandel, bij zowel het fysieke gedeelte als het iDrive-systeem.

Signalement

Merk BMW

Type iX3 High Executive

Bouwjaar september 2021

Kilometerstand 148.022

Vraagprijs €24.845

Waar te koop? Autobedrijf Zieleman, Nieuwleusen

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 210 kW/286 pk

Max. koppel 400 Nm

Leeggewicht 2.160 kilo

Bagageruimte 510 l/1.560 l

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 18,5 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 6,8 s

Topsnelheid 180 km/h

Deze week drie gebruikte elektrische premium-SUV's. Welke geniet jouw voorkeur?

Voor hetzelfde budget als de drie ‘normale’ elektrische SUV’s van vorige week schotelen we je nu drie premium-SUV’s voor. Voornaamste verschil: de (veel) hogere kilometerstanden van dit nobele drietal. Zo heeft de SsangYong Korando zomaar een ton minder ervaring. Wel zijn bovenstaande SUV’s krachtiger gemotoriseerd, waarbij vooral de EQC met z’n geremde trekvermogen van 1.800 kilo indruk maakt. De iX3 is dan weer het meest luxueus, terwijl de Q4 de hoogst opgegeven reikwijdte heeft. Tja, welke premium-stroom-SUV geniet jouw voorkeur?