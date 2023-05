Kiezen maar: de nieuwe BYD Dolphin, een MG 4, of ga jij toch voor Europese alternatieven als de Volkswagen ID3, Cupra Born of Renault Megane E-Tech? We zetten deze vijf elektrische hatchbacks op papier alvast naast elkaar.

Het Chinese BYD heeft met de Atto 3 al een relatief betaalbare en domweg best goede elektrische SUV in huis. Met de nieuwe Dolphin - meer over die naam lees je hier - zakt het merk echter nog een half segmentje. De Dolphin leent veel techniek van de Atto 3, maar ruilt diens hoog-op-de-poten-koets in voor een hatchback-vorm. Mét een klein MPV-tintje, want net als de Volkswagen ID3 en de Cupra Born is de Dolphin bijna een zogenaamde 'monospace'. Een auto met een schuine neus dus, wat in combinatie met de grote voorruit en het hoge dak een ruimtelijk geheel oplevert.

De vergelijking met die ID3 en zijn Spaanse zusje is daarmee snel gemaakt, maar er zijn inmiddels meer kapers op de kust in dit segment. Dat segment zou je kunnen omschrijven als de elektrische compacte middenklasse, het zogenaamde C-segment. Alternatieven voor traditioneel aangedreven hatchbacks als de Volkswagen Golf, Toyota Corolla en Opel Astra, dus. Nu die Astra toch genoemd is: ook daarvan komt een elektrisch versie, net als van de technisch identieke Peugeot 308. Voor de vergelijking van vandaag houden we het bij elektrische hatchbacks die net als de Dolphin vanaf de eerste pennenstreek als EV zijn ontwikkeld.

Juist voor zulke 'dedicated EV's' is het opmerkelijk dat BYD kiest voor voorwielaandrijving. Meestal kiezen fabrikanten bij EV-platforms voor achterwielaandrijving, al staat BYD hierin niet alleen. Ook Renault kiest voor voorwielaandrijving bij de Megane E-Tech en de op komst zijnde retro Renault 5. Beide fabrikanten geven aan dat dit geld scheelt en bagageruimte oplevert, al zien we daarvan bij de BYD maar weinig terug. Bij de Megane wel, want is met 440 liter het ruimst achterin. De Renault heeft verder de grootste spreiding op het gebied van motorvermogen en accucapaciteit. Het begint hier met 130 pk en 40 kWh, maar 220 pk of 60 kWh kan ook. De rest zit meestal op de welkbekende 204 pk (het equivalent van 150 kW) al is er bij Cupra een sterkere, en bij MG een zwakkere versie. Door naar belangrijkere zaken: het rijbereik. DE BYD scoort volgens de WLTP-cyclus 427 kilometer en komt daarmee nagenoeg precies even ver als de populairste uitvoering van de Volkswagen ID3. De Cupra Born zit daar logischerwijs niet ver vanaf. Bij de MG hangt het er sterk vanaf welke variant je kiest. De in de tabel genoemde prijs is voor het model met 350 kilometer bereik, maar al voor €35.478 kom je 450 km ver. De MG is met deze prijzen vooralsnog de voordeligste auto uit dit veld, en met grote afstand. Maar de prijs van de Dolphin is nog niet bekend. BYD spreekt van '€30.000 tot €38.000' en dat is zonder meer heel netjes, maar het lagere bedrag hoort dan wel bij een nog te lanceren type met een kleinere accu. De prijs van de Volkswagen ID3 is evenmin bekend, omdat die auto onlangs een facelift kreeg. Voor de facelift kostte de Volkswagen echter minimaal €45.990, een nogal stevig bedrag in deze categorie.

BYD Dolphin Volkswagen ID3 Cupra Born MG 4 Renault Megane E-Tech Afmetingen 4,29 x 1,77 x 1,57 m 4,26 x 1,81 x 1,56 m 4,32 x 1,78 x 1,54 m 4,29 x 1,84 x 1,50 m 4,20x1,86x1,50 m Wielbasis 2,70 m 2,77 m 2,77 m 2,71 m 2,69 meter Bagageruimte v/a 345 liter 385 liter 385 liter 363 liter 440 liter Aantal elektromotoren 1, voor 1, achter 1, achter 1, achter 1, voor Max. vermogen 204 pk 204 pk 204 of 231 pk 170 of 204 pk 130 of 220 pk Max. koppel 290 Nm 310 Nm 310 Nm 250 Nm 250 of 300 Nm Topsnelheid 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h 150 km/h 0-100 km/h 7,0 s 7,3 s 7,3 tot 6,6 s 7,7 of 7,9 s 10,5 tot 7,4 s Accucapaciteit (netto) 60 kWh 58 of 77 kWh 58 of 77 kWh 51 of 62 kWh 40 of 60 kWh Laadmogelijkheden 11 kW AC / 80 kW DC 11 kW AC/120 of 170 kW DC 11 kW AC/120 of 170 kW DC 117 of 135 kW 85 of 130 kW Actieradius (WLTP) 427 km 426 of 546 km 420 tot 550 km 350 tot 450 km 300 tot 470 km Vanafprijs n.n.b. n.n.b. (facelift) € 42.990 € 32.285 € 38.370

Hoewel het uiteraard niet zo is dat alle aspecten van een auto in een tabel te vangen zijn, zijn we toch benieuwd welke van deze vijf EV's op jou de beste indruk achterlaat. Laat dat gerust weten in de comments, maar houd het wel gezellig!