Vernieuwde BYD Seal: duurder, maar ook ruimer

Een beetje beter

Lars Krijgsman
11

De BYD Seal heeft voortaan meer te bieden. Hij is vanbuiten en vanbinnen aangescherpt, is ruimer en heeft een hoger trekgewicht. Wat ook hoger is: zijn prijs.

De Seal is inmiddels een paar jaar op de Nederlandse markt. BYD zit echter niet stil en geeft de elektrische sedan een opfrisbeurt, waarbij onder meer de totale bagageruimte flink toeneemt. Daar schreven we eerder al over en dat herhalen we verderop in dit stuk. Nieuw is dat we nu ook weten wat de vernieuwde Seal kost. Hij heeft een vanafprijs van €39.690. Voor dat bedrag krijg je de 231 pk sterke Business-uitvoering met 61,4 kWh accu, 460 kilometer bereik en een snellaadvermogen van 110 kW. Daarmee is de instapper €2.000 duurder geworden. V2L is voortaan echter standaard en het maximum trekgewicht is van 750 kilo verhoogd naar 1.000 kilo.

De middelste versie – de Design – is 313 pk sterk en heeft een 82,5 kWh accu die een rijbereik van 570 kilometer mogelijk maakt. De BYD Seal Design is er vanaf €49.690 en is €1.000 duurder geworden. Bovenaan de statusladder staat opnieuw de BYD Seal Excellence AWD. Die kost €54.690 en is daarmee ook €1.000 geworden. Deze versie met vierwielaandrijving levert 530 pk en perst 520 kilometer uit zijn 82,5 kWh accu.

Opfrisbeurt

De BYD Seal krijgt als onderdeel van de opfrisbeurt nieuwe lichtmetalen wielen en is in twee nieuwe kleuren verkrijgbaar: Ruby Red en Lavender Grey. De echte kenner herkent de vernieuwde Seal aan de achterzijde aan een kleine toevoeging. Boven de achterlichten staat voortaan de merknaam van de auto. Interessanter is wat zich onderhuids afspeelt. Elke BYD Seal heeft voortaan namelijk meer bagageruimte. Zowel voor als achter. De traditionele bagageruimte groeit van 400 naar 485 liter, en de bagageruimte onder de voorklep (frunk) groeit met 19 liter naar 72 liter. Met andere woorden: de totale bagageruimte van de BYD Seal is met 104 liter gegroeid naar 557 liter. Bijna 25 procent winst! Wie fan was van het 15,6 inch grote draaibare infotainmentscherm, moeten we wel teleurstellen. De draaifunctie keert niet terug en dus staat het scherm voortaan vast in de horizontale positie.

BYD Seal (China)

Interessant weetje: in China heeft de BYD Seal dit nieuwe dashboard gekregen. Dat zit opmerkelijk genoeg niet in de vernieuwde BYD Seal die naar Europa komt.

