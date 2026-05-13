Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Volkswagen ID3 Neo
Volkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 NeoVolkswagen ID3 Neo
 
Nieuws

Volkswagen ID3 Neo: vernieuwde ID3 is er vanaf €33.000

Drie aandrijflijnen

Lars Krijgsman
5

De Volkswagen ID3 is grondig vernieuwd. Hij heet voortaan Volkswagen ID3 Neo, heeft nieuwe aandrijflijnen en heeft een vanafprijs van een kleine €33.000.

Volkswagen heeft zich behoorlijk uitgeleefd op de ID3. De elektrische hatchback waarmee Volkswagen het ID-label introduceerde, werd vanbuiten, vanbinnen én onderhuids flink aangepakt. Met zijn nieuwe uiterlijk moet de Volkswagen ID3 Neo beter aansluiten op de ID Polo. Er is nog iets dat de ID3 Neo gemeen heeft met zijn kleinere broer. De ID3 Neo kreeg namelijk een grondig vernieuwd interieur, dat nu relatief rijkelijk is bezaaid met fysieke drukknoppen. Nu hebben we de prijzen van de Volkswagen ID3 Neo.

De Volkswagen ID3 Neo is er vanaf €32.990. Voor dat geld krijg je 170 pk, een 50 kWh accu en een elektrisch bereik van 416 kilometer. De vanafprijs geldt voor de Trend-uitvoering. De ID3 Neo met deze aandrijflijn is er ook als Life en als Style en kost dan achtereenvolgens €35.990 en €38.490.

Hoger op het menu staat de Volkswagen ID3 Neo met 190 pk en 58 kWh accu. Die kost als Life €37.490 en mag als Style voor €39.990 mee. De ID3 Neo is er ook met 231 pk sterke elektromotor en met een 79 kWh accu. Die kost als Life €39.990 en staat als Style voor €42.490 op de prijslijst. Met de grootste accu komt de Volkswagen ID3 Neo tot 629 kilometer ver.

Prijzen Volkswagen ID3 Neo - mei 2026

VermogenAccuUitvoeringPrijs
170 pk50 kWhTrend€32.990
170 pk50 kWhLife€35.990
170 pk50 kWhStyle€38.490
190 pk58 kWhLife€37.490
190 pk58 kWhStyle€39.990
231 pk79 kWhLife€39.990
231 pk79 kWhStyle€42.490
5 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen ID.3 Elektrische Auto

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Volkswagen ID.3 58 kWh LED - ACC- Sfeerverlichting - Navigatie - PDC - Stoelverwarming

Volkswagen ID.3

58 kWh LED - ACC- Sfeerverlichting - Navigatie - PDC - Stoelverwarming

  • 2022
  • 35.125 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Century Autogroep Assen
€ 20.900
Volkswagen ID.3 First Max 58 kWh | PANO | CAMERA | HUD | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW.

Volkswagen ID.3

First Max 58 kWh | PANO | CAMERA | HUD | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW.

  • 2020
  • 162.982 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf A. van Rijswijk
€ 15.900
Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

Volkswagen ID.3

First Plus 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

  • 2020
  • 152.784 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf A. van Rijswijk
€ 15.400
Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

Volkswagen ID.3

First Plus 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

  • 2020
  • 101.192 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf A. van Rijswijk
€ 17.400
Volkswagen ID.3 First 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

Volkswagen ID.3

First 58 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW. | TREKHAAK

  • 2020
  • 131.735 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf A. van Rijswijk
€ 15.900
Volkswagen ID.3 First 58 kWh | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW.

Volkswagen ID.3

First 58 kWh | ADAPTIVE | STOEL- EN STUURVERW.

  • 2020
  • 92.699 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf A. van Rijswijk
€ 17.400

PRIVATE LEASE Volkswagen ID.3

INFO

Lees ook

Nieuws
BMW i4 eDrive35

Ook in andere landen stijgt vraag naar tweedehands elektrische auto's

Nieuws
Volkswagen ID3

Verkoop van gebruikte elektrische auto's bijna verdubbeld

Volkswagen ID3 Neo

Dit is de Volkswagen ID3 Neo: facelift voor ID3 die sfeer en fun brengt

Nieuws
Volkswagen ID3 Pro

Volkswagen roept bijna 100.000 elektrische auto's terug om accuprobleem

Achtergrond
BMW i3 vervanging elektromotor

Zo veel kost een nieuw accupakket voor deze populaire elektrische auto's

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.