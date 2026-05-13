Volkswagen ID3 Neo: vernieuwde ID3 is er vanaf €33.000

De Volkswagen ID3 is grondig vernieuwd. Hij heet voortaan Volkswagen ID3 Neo, heeft nieuwe aandrijflijnen en heeft een vanafprijs van een kleine €33.000.

Volkswagen heeft zich behoorlijk uitgeleefd op de ID3. De elektrische hatchback waarmee Volkswagen het ID-label introduceerde, werd vanbuiten, vanbinnen én onderhuids flink aangepakt. Met zijn nieuwe uiterlijk moet de Volkswagen ID3 Neo beter aansluiten op de ID Polo. Er is nog iets dat de ID3 Neo gemeen heeft met zijn kleinere broer. De ID3 Neo kreeg namelijk een grondig vernieuwd interieur, dat nu relatief rijkelijk is bezaaid met fysieke drukknoppen. Nu hebben we de prijzen van de Volkswagen ID3 Neo.

De Volkswagen ID3 Neo is er vanaf €32.990. Voor dat geld krijg je 170 pk, een 50 kWh accu en een elektrisch bereik van 416 kilometer. De vanafprijs geldt voor de Trend-uitvoering. De ID3 Neo met deze aandrijflijn is er ook als Life en als Style en kost dan achtereenvolgens €35.990 en €38.490.

Hoger op het menu staat de Volkswagen ID3 Neo met 190 pk en 58 kWh accu. Die kost als Life €37.490 en mag als Style voor €39.990 mee. De ID3 Neo is er ook met 231 pk sterke elektromotor en met een 79 kWh accu. Die kost als Life €39.990 en staat als Style voor €42.490 op de prijslijst. Met de grootste accu komt de Volkswagen ID3 Neo tot 629 kilometer ver.

Prijzen Volkswagen ID3 Neo - mei 2026