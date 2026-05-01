Er zijn in april bijna twee keer zoveel gebruikte elektrische auto's verkocht als in dezelfde maand vorig jaar. Minstens zo interessant: de Volkswagen ID3 is als occasion populairder dan de Tesla Model 3.

Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt dat er in april in Nederland 13.791 elektrische occasions zijn verkocht. Dat waren er bijna twee keer zoveel als de 7.016 gebruikte elektrische auto's die in dezelfde maand vorig jaar zijn verkocht. Die enorme toename van de verkoop van tweedehands EV's is extra opmerkelijk in het licht van de totale occasionmarkt. Die liep in april juist iets terug. Er zijn in totaal 169.570 occasions verkocht. In april vorig jaar waren dat er nog 173.450. Elektrische auto's waren goed voor een aandeel van 8,1 procent in de occasionmarkt. In april 2025 lag dat aandeel nog op 4,1 procent.

Populairste elektrische occasions - april 2026

De Volkswagen Golf is geregeld de populairste occasion ongeacht de gekozen aandrijflijn. Wat gebruikte elektrische auto's betreft is diens elektrische alternatief de meest gewilde auto: de Volkswagen ID3. Van alle in april verkochte gebruikte EV's waren er één op de twintig een Volkswagen ID3. De ID3 weet de Tesla Model 3 voor te blijven, die met 677 verkochte exemplaren op plek twee eindigt. De top 10 bestaat uit vier modellen van de Volkswagen Group, terwijl de Peugeot e-208 het enige Stellantis-product in de lijst is.

Merk en model Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen ID3 706 5,1 % 2 Tesla Model 3 677 4,9 % 3 Kia Niro (eNiro/Niro EV) 633 4,6 % 4 Peugeot e-208 493 3,6 % 5 Hyundai Kona Electric 490 3,6 % 6 Volvo XC40/EX40 446 3,2 % 7 Volkswagen ID4 446 3,2 % 8 Polestar 2 443 3,1 % 9 Skoda Enyaq 410 3,0 % 10 Audi Q4 e-tron 376 2,7 %

Dat de vraag naar tweedehands EV's toeneemt, blijkt ook uit de import- en exportcijfers. Afgelopen maand zijn er 1.817 gebruikte elektrische auto's geïmporteerd. In dezelfde maand vorig jaar waren dat er nog 903. Ook de import van tweedehands elektrische auto's is dus verdubbeld. De export van elektrische occasions nam juist af en wel van 3.305 naar 2.755 stuks.

Gebruikte elektrische auto kopen

Een elektrische auto kan voor relatief weinig al veel bieden. Zo vind je al een gebruikte Polestar 2 - in de top 10 op plek acht - voor nog maar een kwart van wat hij ooit nieuw kostte.

