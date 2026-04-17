De vernieuwde en technisch verbeterde Cupra Born is klaar voor Nederland. Dat betekent dat de prijzen van de Cupra Born er zijn. Het Spaans-Duitse EV-festijn begint bij een prijs van nipt minder dan €35.000.

In maart voerde Cupra zowel uiterlijke als technische wijzigingen door op de Cupra Born. Het temperamentvollere neefje van de Volkswagen ID3 kreeg een stevig vernieuwd front, een aangepaste bilpartij en een opgefrist interieur met vooral meer knoppen dan voorheen. Fijn voor wie die miste. Ook het leveringsgamma ging op de schop. Hier lees je wat er allemaal precies veranderde. In dit artikel richten we ons op de prijzen van de vernieuwde Cupra Born.

De Cupra Born is er vanaf €34.990. Voor dat geld krijg je de Born Essential met 190 pk sterke elektromotor en 58 kWh accu. Die combinatie is goed voor een bereik van tot wel 466 kilometer. Daarmee komt de instap-Born verder dan de 204 pk sterke vorige instapper met 59 kWh accu. De Cupra Born met deze nieuwe en mildste aandrijflijn is er ook als Business (€36.990) en als Performance (€39.990).

Hoger op het menu staat de 231 pk sterke Cupra Born met 79 kWh accu. Die is er als Business (€40.990) en als Performance (€43.990). Deze varianten komen tot 611 kilometer ver.

Het hoogtepunt van de vernieuwde Cupra Born is natuurlijk de 326 pk sterke VZ. Ook die heeft een 79 kWh accu en kost minimaal €49.990. Het bereik van die variant is met 600 kilometer net zo riant als dat van de 231 pk sterke versies. Snelladen kan met 185 kW.

Prijzen vernieuwde Cupra Born - april 2026