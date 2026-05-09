De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's neemt sterk toe in Europa. Dit is het gevolg van de forse prijsstijgingen aan de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal zoekopdrachten naar elektrisch aangedreven auto's onder de 30.000 euro is sinds begin maart gestegen met 87 procent op Mobile.de. Dat is de grootste Duitse onlinemarktplaats voor auto's.

Het gaat om een sterkere groei dan de 77 procent stijging in zoekopdrachten naar alle elektrische auto's samen, ongeacht de prijs. In het Verenigd Koninkrijk verdrievoudigde het aantal zoekopdrachten naar elektrische auto's van vijf tot zeven jaar oud in april, volgens de Britse autoverkoopsite Auto Trader. Dat is duidelijk meer dan bij nieuwere en duurdere exemplaren.

Ook in Nederland worden meer gebruikte elektrische auto's verkocht, al zijn de aantallen klein in vergelijking met het totale aantal verkochte occasions. Veel consumenten aarzelen om een gebruikte stekkerauto te kopen, onder meer vanwege zorgen over de levensduur van de accu.

