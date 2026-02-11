Toyota heeft op EV-vlak lang de kat uit de boom gekeken, maar heeft inmiddels zowel kleine als grote elektrische modellen. Daar komt er nu eentje bij en dat is een flinke. Dit is de Toyota Highlander BEV, de eerste elektrische SUV met zeven zitplaatsen van Toyota.

In de markt voor een elektrische Toyota? Dan kun je in Nederland al kiezen uit de Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X en bZ4X Touring. Elders in de wereld bestaan meerdere elektrische Toyota's die je in Nederland of zelfs in Europa niet kunt kopen. Van deze bZ3 en bZ3X tot de voorheen bZ3C geheten bZ5 en deze bZ7. Aan het rijtje in Nederland niet leverbare elektrische Toyota's wordt er nu weer een toegevoegd: de nieuwe en ditmaal volledig elektrische Toyota Highlander.

Modelnaam Highlander zegt je wellicht nog wel wat. Toyota durfde het in 2020 aan om de voornamelijk op de Noord-Amerikaanse markt toegespitste Toyota Highlander, een SUV met zeven zitplaatsen, ook naar Europa te halen. Die Highlander was zelfs in Nederland te koop, al kwam grote broer Grand Highlander onze kant niet op. In Nederland is de Highlander niet meer leverbaar, maar in de Verenigde Staten nog wel. Van de Highlander en Grand Highlander samen verkocht Toyota er vorig jaar maar liefst 193.000 exemplaren. De Grand Highlander (136.801 stuks) was er na de Toyota RAV4 (479.288 stuks) zelfs de best verkochte SUV van het merk. Reden temeer om de Highlander een elektrische opvolger te geven. Een elektrische SUV met zeven zitplaatsen had Toyota immers nog niet.

De Toyota bZ4X Touring voorbij

Zoals de alom bekende Toyota Highlander flink groter is dan een RAV4, verslaat de elektrische Toyota Highlander wat afmetingen betreft de bZ4X en de bZ4X Touring (die in de Verenigde Staten trouwens 'bZ' en 'bZ Woodland' heten). De elektrische Toyota Highlander is 5,05 meter lang, exact 2,0 meter breed en heeft een wielbasis van maar liefst 3,05 meter. Daarmee is hij dik 22 centimeter langer dan een bZ4X Touring. De wielbasis van de elektrische Highlander overtreft die van de bZ4X en bZ4X Touring met 20 centimeter. Achter de derde zitrij heeft de elektrische Highlander een bagageruimte van 450 liter. Gooi je de derde zitrij plat, dan kun je maar liefst 1.291 liter in de SUV verstouwen.

Uiterlijk Toyota Highlander

Misschien komt niet alleen de naam van Toyota's nieuwste elektrische SUV je bekend voor. Het uiterlijk heb je misschien ook wel eerder gezien. Althans, in grote lijnen. De Toyota Highlander BEV is namelijk de productieversie van een studiemodel dat Toyota al vijf jaar geleden liet zien: de bZ Large SUV. De SUV heeft het bekende EV-gezicht van Toyota, heeft portiergrepen die enigszins in de deuren zijn verzonken en heeft een achterlichtpartij die voornamelijk uit een brede platte ledbalk bestaat. Voornamelijk, want een verdieping lager vinden we aan weerszijden van de kont nog een set lampen. In het interieur vinden we een 14 inch centraal gepositioneerd infotainmentscherm, achter het stuur zit een instrumentarium met een diagonaal van 12,3 inch.

Tot 515 kilometer bereik

De elektrische Toyota Highlander staat op een aangepaste versie van het TNGA-K-platform. Dat is dezelfde basis als de RAV4 en Highlander-met-benzinemotoren hebben. Dat is opmerkelijk, daar elektrische SUV's als de bZ4X en bZ4X Touring op het speciaal voor EV's bestemde e-TNGA-platform staan.

Wat aandrijflijnen betreft, biedt Toyota de Amerikaanse klant keuze uit drie varianten. De instapper heeft een 77 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor op de vooras. Die combinatie is goed voor een bereik van 462 kilometer. De 77 kWh accu ligt ook in een vierwielaangedreven variant met twee elektromotoren die samen goed zijn voor 343 pk. Die AWD-versie schopt het tot een bereik van 435 kilometer. Daarnaast levert Toyota een 95,8 kWh accu in de elektrische Highlander. Die is enkel in combinatie met vierwielaandrijving te krijgen en is dus altijd 343 pk sterk. Het bereik van deze versie: 515 kilometer. Let wel: het gaat hier steeds om Amerikaans en dus waarschijnlijk EPA-bereik. Hoe rap de Toyota kan snelladen, weten we nog niet.

Vooralsnog spreekt Toyota enkel van een Amerikaanse marktintroductie van deze elektrische Highlander. Of de elektrische Toyota Highlander naar Europa komt? We zullen het zien. Van de uitgaande generatie wisten we vooraf ook niet dat hij naar Europa zou komen.

