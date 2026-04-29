Duitse ADAC: ‘Toyota’s opvallend onbetrouwbaar’

Jawel: een Duitse organisatie die beweert dat Toyota’s en Hyundais onbetrouwbaar zijn. Bij ons gaat de onzinradar dan ook even af, maar ADAC is eerlijk genoeg om toe te geven dat Toyota tot op heden juist een uitstekende reputatie had op het gebied van betrouwbaarheid. Dat modellen als de C-HR, de RAV4, de Yaris en de Yaris Cross nu wel slecht scoren, komt bijna geheel door relatief onschuldige problemen met de startaccu. Dat die weleens problemen kan geven bij met name de hybridemodellen van Toyota, is op zichzelf niet nieuw.

Met 45,4 procent van de pechgevallen is de startaccu trouwens ook in het algemeen met afstand de grootste oorzaak van autopech in Duitsland.

Bij Hyundai is het vooral de Integrated Charging Control Unit (ICCU) van de Ioniq 5 die voor problemen zorgt. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom, het voeden van de 12-volt accu en het aansturen van het laagspanningssysteem. Als deze unit defect raakt, laadt de 12-volt accu niet meer voldoende op, met alle gevolgen van dien. Zowel Hyundai als Toyota stellen maatregelen te hebben genomen die de euvels moeten verhelpen.

Over het algemeen blijkt volgens ADAC dat elektrische auto’s minder storingsgevoelig zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor, waarbij rekening is gehouden met het feit dat EV’s vaak jonger zijn. Het aantal defecten voor vijf jaar oude EV’s ligt gemiddeld zo’n 40 procent lager dan voor even oude benzine- of dieselauto’s.

Kijken we naar de ADAC-pechstatistieken van de afgelopen tien jaar, dan kunnen we onmogelijk concluderen dat de toegenomen complexiteit van auto’s ook tot meer pech leidt. Integendeel, zelfs: in 2015 was de kans op pech bij vijf jaar oude voertuigen 3,6 procent, en in 2025 was dit 2,1 procent. Voor tien jaar oude auto's daalde dit van 6,5 procent naar 3,1 procent – ​​de kans op defecten is in die periode van tien jaar dus gehalveerd.

Op de website van de ADAC kun je alle pechstatistieken op modelniveau bekijken. Voor wie dat te ver gaat, plakken we hieronder de auto’s die volgens de ADAC tot winnaars en verliezers van hun segment moeten worden gerekend.

De minst storingsgevoelige auto’s per segment (volgens ADAC)

Kleine auto’s: Dacia Spring, Skoda Citigo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo, Volkswagen Up

Compacte auto's: Audi A1, BMW i3, Mazda 2, Mazda CX-3, Mitsubishi Space Star, Opel Crossland, Renault Zoe, Seat Arona, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Skoda Kamiq, Skoda Yeti, Suzuki Swift, Suzuki Vitara, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigo

Compacte middenklasse: Audi A3, Audi Q2, Audi Q3, BMW 1-serie, BMW 2-serie/2-serie Tourer, BMW iX1, BMW X2, Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Mazda CX-5, Mercedes-Benz A-Klasse, Mercedes-Benz B-Klasse, Mercedes-Benz EQA, MG4, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Austral, Seat Ateca, Seat Leon, Skoda Karoq, Skoda Rapid, Skoda Scala, Volvo XC40, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, Volkswagen ID3, Volkswagen Caddy, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran

Middenklasse: Audi A4, Audi A5, Audi Q4 e-tron, Audi Q5, BMW 3-serie, BMW 4-serie, BMW i4, BMW X3, Mercedes-Benz GLB, Seat Tarraco, Skoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Volkswagen ID4, Volkswagen Passat

Middenklasse: Audi (Q8) E-tron, BMW 5-serie, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Arteon

Grote bestelwagens: Mercedes-Benz Sprinter

De meest storingsgevoelige auto’s per segment (volgens ADAC)