Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Elektrische Toyota bZ7: langer dan een Tesla Model S, bomvol Chinese techniek

De grootste

20
Toyota bZ7
Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7Toyota bZ7
Lars Krijgsman

Maak kennis met de Toyota bZ7: een lange gestrekte elektrische Toyota waarmee het merk de aanval opent op elektrische modellen als de BMW i5 en Audi A6 e-tron. Trek echter nog niet direct de portemonnee.

In Europa stapt Toyota langzaamaan af van het bZ-label voor volledig elektrische modellen. Hoewel het de naam van de bZ4X bij de grondige facelift van dat model intact liet, introduceerde het hier geen nieuwe bZ-modellen meer. Zo heet de Urban Cruiser niet 'bZ2X' en bestaat er sinds kort iets als de elektrische C-HR+. Buiten Europa blijft de bZ-familie bestaan en wordt die al vrij omvangrijke familie almaar uitgebreid. Vooral in China, ditmaal met de Toyota bZ7.

De Toyota bZ7 is de nieuwste en grootste aanvulling aan de Chinese bZ-familie die al uit de bZ3, bZ3X, bZ5, bZ4X en bZ4X Touring bestaat. Die laatste twee zijn of komen ook in Europa beschikbaar, de eerste drie niet en de bZ7 evenmin. Toch werpen we er graag een blik op. De Toyota bZ7 is een 5,13 meter lange elektrische sedan met een sterk aflopende daklijn en een relatief korte kont. Het lijkt een liftback. maar is dat niet. De wielbasis van de elektrische Toyota bedraagt een riante 3,02 meter. De bZ7 is langer dan een Tesla Model S en is slechts iets korter dan de alleen in China leverbare verlengde BMW i5 (5,18 meter), al heeft die wel een aanzienlijk grotere wielbasis (3,11 meter). Ook krijgt de bZ7 de Audi A6 L e-tron tegenover zich. Dat is een verlengde versie van de Audi A6 e-tron, al is die A6L e-tron in China een sedan en geen liftback zoals de A6 e-tron in Europa.

Toyota bZ7

Toyota bZ7: vanbinnen erg minimalistisch en dus 'typisch Chinees'.

Hulp uit China

Komt de bZ7 je bekend voor? Dat kan kloppen. Al in april dit jaar konden we je de eerste foto's van de auto laten zien. Nu heeft de Chinese joint-venture GAC Toyota een nieuwe set foto's van de auto vrijgegeven. Technische informatie deelt dat samenwerkingsverband nog niet, maar dankzij wat spitwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie kunnen we je wel al het een en ander over de techniek vertellen. Daar komen de in dit artikel genoemde afmetingen overigens ook uit.

Wat we nog meer weten: de Toyota bZ7 krijgt onder meer een 281 pk sterke elektromotor van het Chinese Huawei Digital Energy Technology. Die drijft niet de achterwielen, maar de voorwielen aan. De bZ7 legt minimaal 2.105 kilo in de schaal, staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen en moet een snelheid van 180 km/h kunnen halen. Ook heeft het Chinese Xiaomi zich met de auto bemoeid. Zo maakt de bZ7 voor zaken als infotainment en connectiviteit gebruik van software (HarmonyOS) van die techgigant. Informatie over het accupakket hebben we vooralsnog niet.

20 Bekijk reacties
Toyota Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Toyota

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone | Trekhaak

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone | Trekhaak

  • 2017
  • 66.933 km
€ 15.999
Toyota Corolla Cross 1.8 Style | Apple/Android | Stoel en stuur verw | Dodehoek |

Toyota Corolla Cross 1.8 Style | Apple/Android | Stoel en stuur verw | Dodehoek |

  • 2025
  • 6.370 km
€ 36.750
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease | Keyless | Panoramadak | Camera | Stoelverwarming | Cruise

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease | Keyless | Panoramadak | Camera | Stoelverwarming | Cruise

  • 2014
  • 175.925 km
€ 10.950

Lees ook

Toyota Prius

Toyota Prius 1.5 THSD (2009) - Op de rollenbank

Nieuws
Toyota Corolla Sedan facelift (MIIT) China

Vernieuwde Toyota Corolla lijkt opeens ook op de Toyota Prius

Toyota Auris

Toyota Auris 1.6 – 2007 – 320.999 km - Klokje rond

Nieuws
Toyota 4A-GE motor

Toyota neemt beroemde motor uit jaren 80 opnieuw in productie

Nieuws
Toyota C-HR+ (EMBARGO 12/3)

Toyota gaat elektrische auto in Europa bouwen

Lezersreacties (20)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.