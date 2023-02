Toyota Grand Highlander: voor wie de Highlander te klein vindt

Sinds eind 2020 biedt Toyota in Nederland de Highlander aan. De Toyota Highlander is een 4,97 meter lange SUV met een wielbasis van 2,85 meter die hier met afstand het grootste model van Toyota is. In de Verenigde Staten niet, daar staat de 5,29 meter lange en op leest van de Tundra geschoeide Sequoia bovenaan de SUV-ladder. Speciaal voor wie de Highlander te klein maar de Sequoia te groot vindt, heeft Toyota een tussenvorm bedacht. Dit is de Toyota Grand Highlander.

Highlander of Grand Highlander

De Toyota Grand Highlander staat net als de Highlander en auto's als de Lexus RX op Toyota's GA-K-platform. Zoals zijn naam en positionering natuurlijk al aangeeft is hij een maatje groter dan de Highlander zonder Grand-toevoeging. Hij meet 5,12 meter in de lengte en heeft een afstand van 2,95 meter tussen de voor- en achteras. Dat maakt de Grand Highlander 15 centimeter langer dan de Highlander en zijn wielbasis 10 centimeter groter. Met zijn uiterlijk steekt de Toyota Grand Highlander niet onder de vele stoelen of banken dat hij niet gemaakt is om de Grossglockner mee op te jagen of om aan de muur van jongens- of meisjeskamers gehangen te worden. De Grand Highlander is een nuchtere lobbes, maar dus wel een praktische. Zo moeten inzittenden op elke zitrij meer ruimte hebben dan in de Highlander.

Hoewel de Grand Highlander in feite de grote broer is van de Highlander, is het niet slechts een langer versie van die SUV. Hij is namelijk breder en hoger dan het hier bekende model. Wie goed kijkt, ziet dat de Grand Highlander zelfs geen enkel stukje plaatwerk met de Highlander deelt. De neus is anders en hoger, de portieren zijn niet uitwisselbaar, de raampartij komt niet overeen en ook aan de achterzijde zien we geen uiterlijke overeenkomsten. Zelfs het interieur van de Grand Highlander komt niet overeen met dat van de enkele jaren oudere Highlander. Volgens Toyota heeft de Grand Highlander onder meer een andere achterwielophanging, met als gevolg dat de bodem van de auto lager is en dat de achterin dus extra hoofdruimte ontstaat.

Tweemaal hybride

De Toyota Grand Highlander wordt leverbaar met een geblazen 2.4 viercilinder die het tot 270 pk schopt en met twee hybride aandrijflijnen. De eerste hybride aandrijflijn heeft een atmosferische 2.5 viercilinder en levert 250 pk, de tweede hybride versie heeft een geblazen 2.4 viercilinder en schopt het tot een systeemvermogen van 350 pk.

Je voelt hem wellicht al aankomen: de Toyota Grand Highlander komt voor zover bekend niet naar Europa en dus ook niet naar Nederland. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Highlander zijn er in ons land zo'n 210 exemplaren van geregistreerd.