Toyota verwacht winstdaling dit jaar door Iranoorlog

Toyota verwacht dat de winst in het huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart 2027, met een vijfde zal dalen. De onzekerheden over de kosten en leveringen door de oorlog in het Midden-Oosten drukken volgens de grootste autofabrikant ter wereld op de winst, ondanks de sterke vraag naar hybride modellen die de omzetgroei stimuleert.

Toyota verwacht een bedrijfswinst van 3,0 biljoen yen (ruim 16 miljard euro), vergeleken met een resultaat van 3,77 biljoen yen in het afgelopen boekjaar. De winstprognose is veel lager dan verwacht. Analisten rekenden gemiddeld op bijna 4,6 biljoen yen. De autofabrikant meldde vorige week al dat de autoverkopen in het Midden-Oosten in maart sterk waren gedaald door de verstoringen in de leveringen aan de regio.

De nettowinst daalt dit jaar naar verwachting met 22 procent. In het afgelopen boekjaar daalde de nettowinst al met ruim 19 procent, mede door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De omzet steeg vorig jaar met 5,5 procent tot 50,7 biljoen yen, en voor dit jaar verwacht het bedrijf een vrijwel gelijke omzet van 51 biljoen yen. Ook dat is minder dan kenners hadden verwacht.

De winstvoorspelling van Toyota is de eerste onder de nieuwe topman Kenta Kon, die vorige maand aantrad. De voormalige financieel directeur van Toyota en assistent van voorzitter Akio Toyoda staat onder druk om de winstgevendheid te verhogen. Hij moet het autoconcern door de huidige lastige marktomstandigheden zien te loodsen, die het gevolg zijn van de Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten.