Toyota gaat nieuwe fabriek openen in India

Toyota bouwt al volop auto's in India, maar doet er nog een schepje bovenop. Toyota Kirloskar Motor, een lokale joint-venture, opent een nieuwe fabriek.

Sinds 1997 is Toyota in India samen met de Kirloskar Group actief voor autoproductie voor de lokale en omliggende markten. Er zijn uiteraard al diverse productiefaciliteiten, maar daar komt er nog eentje bij, meldt Toyota nu. Er komt een fabriek in Maharashtra en die moet in 2029 zijn poorten openen. Er komen zo'n 2.800 mensen te werken, die pakweg 100.000 auto's per jaar gaan bouwen. Toyota meldt dat er straks 'een nieuwe SUV' van de band rolt.

Toyota Kirloskar Group bouwt zelf onder meer de Toyota Fortuner en Toyota Innova, maar is in samenwerking met Suzuki eveneens betrokken bij de productie van de ook hier in Nederland verkochte Toyota Urban Cruiser. Die wordt weliswaar door Suzuki in een eigen Indiase fabriek gebouwd. De nieuwe fabriek van de Toyota Kirloskar Group zou echter mogelijk ook iets kunnen gaan bouwen dat deze kant op komt, al is dat nog even afwachten. Vooralsnog lijken er alleen plannen voor productie voor India en omliggende landen.

