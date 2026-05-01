De Suzuki Across is de goedkoopste ‘RAV4’ met AWD

De vanafprijs van de Suzuki Across blijkt in Nederland een stuk hoger te liggen dan die van de Toyota RAV4. Bij Suzuki krijg je echter meteen vierwielaandrijving en een betere standaarduitrusting, zodat de Across onder de streep toch een uitstekende deal lijkt.

Net als bij de vorige generatie is de Suzuki Across eigenlijk ‘gewoon’ een Toyota RAV4 met Suzuki-logo’s, al heeft de auto nu een wat onderscheidender neusje doordat Suzuki een niet in Europa leverbare Toyota-neus mag gebruiken voor de Across. Los van eventuele restwaarde-overwegingen blijkt die Across – Suzuki’s absolute topmodel – een uitstekende deal. Hij is er namelijk vanaf €52.695. Dat is weliswaar meer dan de €49.995 die Toyota minimaal voor een RAV4 wil terugzien, maar de voorwielaangedreven versie met 270 pk levert Suzuki niet. Een Across is dus altijd een vierwielaandrijver met 300 pk, en die kost je bij Toyota minimaal €52.995.

Het wordt nog mooier als we de uitrusting erbij pakken. Suzuki's enige leverbare uitvoering heet Style en die lijkt sterk op de duurdere First Edition van Toyota. De Across heeft bijvoorbeeld dezelfde stoelbekleding, dezelfde zwarte hemelbekleding, dezelfde draadloze telefoonlader en dezelfde uitgebreider elektrisch verstelbare voorstoelen van die First Edition, die als AWD bij Toyota wel mooi even €57.595 kost. €4.900 meer dus, een fors verschil.

Schuifdak

Overigens zijn er wel zaken die de Suzuki Across Style niet heeft, maar de Toyota RAV4 First Edition wel. Dat geldt bijvoorbeeld voor 20-inch lichtmetaal (Suzuki: 18 inch) en stoelventilatie, maar evengoed is zo’n Across erg luxueus. De Suzuki Across is trouwens voor het eerst leverbaar met een glazen dak. Het schuifdak kost op een Across €995. In tegenstelling tot wat hier en in het persbericht eerder stond, blijkt het te gaan om het grote panoramadak dat bij Toyota €1.495 kost. Nog een voordeeltje dus, want Toyota levert voor €995 'slechts' een regulier schuif-kanteldak op de GR Sport-versie.

Alle versies van de RAV4/Across zijn plug-in hybrides in Nederland. De Across komt tot 129 kilometer ver op een volle accu, dus de kans is groot dat je een serieus deel van je kilometers elektrisch kunt afleggen.