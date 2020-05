Toyota Highlander naar Nederland!

In april vorig jaar stelde Toyota tijdens de New York International Auto Show de hagelnieuwe Highlander aan de wereld voor. Die nieuwe SUV, die zich in de Verenigde Staten moet meten met auto's als de Honda Pilot en Subaru Ascent, is nu ook in Europese vorm gepresenteerd. Bijzonder leuk nieuws voor de Nederlandse markt: de grote broer van de RAV4 komt ook naar Nederland!

De Highlander is een 4,95 meter lange SUV die daarmee zo'n 35 centimeter langer is dan de RAV4. De wielbasis van de hoogpotige bedraagt 2,85 meter en daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras van de Highlander 16 centimeter groter dan bij zijn kleinere broer. Die extra centimeters heeft de Highlander natuurlijk niet voor niets. De auto is namelijk altijd een zevenzitter en heeft dus een derde zitrij. Het mag geen verrassing heten dat ook de Highlander, net als alle nieuwe producten van Toyota, op een volgens de TNGA-filosofie ontwikkeld modulair platform staat dat in het geval van deze nieuwe SUV 'GA-K' is gedoopt.

Waar de Highlander in onder meer de Verenigde Staten te krijgen is met een 3,5-liter grote V6, haalt Toyota alleen de hybride variant naar ons land. Die Hybrid heeft de van onder meer de RAV4 en Camry bekende aandrijflijn die onder meer uit een 2,5-liter grote viercilinder benzinemotor bestaat. In de Highlander vinden we echter op zowel de voor- als op de achteras een kleine elektromotor. In de Highlander is die configuratie goed voor een systeemvermogen van 288 pk. De vierwielaangedreven SUV heeft een maximum trekgewicht van een behoorlijke 2.000 kilo. Het gemiddeld verbruik ligt volgens Toyota op 6,6 l/100 km.

De Highlander staat standaard op 20-inch lichtmetaal en past wat design betreft prima naast de RAV4. In het interieur vinden we onder meer een over een afstand van 18 centimeter verschuifbare achterbank. Dat biedt ongetwijfeld voordelen voor wie op de derde zitrij plaatsneemt. De bagageruimte is met neergeklapte derde zitrij 658 liter groot. Gooi je ook de tweede zitrij plat, dan kun je 1.909 liter meebrengen. Toyota geeft de Highlander standaard een JBL-audiosysteem met 11 luidsprekers mee. Toyota maakt al melding van een Premium-uitvoering die onder meer een 12,3-inch groot display heeft dat bij het infotainmentsysteem hoort, een systeem dat overweg kan met zowel Apple CarPlay als Android Auto. Deze uitvoering krijgt verder zaken als een head-updisplay, geventileerde stoelen en een digitale achteruitkijkspiegel mee. Toyota Safety Sense, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen dat onder meer Pre-Collision System, adaptieve cruisecontrol, Road Sign Assist, Lane Trace Assist, Lane Departure Alert en een grootlichtassistent omvat, is standaard.

De Highlander staat vanaf begin volgend jaar bij de dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

Highlander

De vorig jaar gepresenteerde Highlander is vierde generatie van een model dat in Nederland niet eerder werd geleverd. De in 2000 op de markt gebrachte eerste generatie deelde zijn basis met de tweede generatie Lexus RX en was leverbaar als vijf- en als zevenzitter. Eerdere generaties van de SUV gingen in onder meer Japan en Australië als 'Kluger' door het leven.