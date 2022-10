Toyota bZ3: elektrische sedan met ruim 600 kilometer bereik

Toyota heeft zijn tweede in de basis als elektrische auto ontwikkelde model onthuld die het aan het bZ-label hangt. Maak kennis met de Toyota bZ3, een elektrische sedan die is volgestopt met hard- en software van het Chinese BYD.

De Toyota bZ4X is de eerste in de basis als elektrisch model ontwikkelde personenauto van Toyota. De bZ4X introduceerde direct een nieuw label voor Toyota dat voor dergelijke EV's is bestemd: bZ. Vandaag maken we kennis met de tweede bZ-Toyota: de bZ3.

In tegenstelling tot de bZ4X is de bZ3 geen SUV maar een sedan. Daar wijst zijn naam al op, daar alle cross-overs en SUV binnen het bZ-label een X achter hun modelnaam krijgen. Eerlijk is eerlijk: het uiterlijk van de Toyota bZ3 is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl waarschijnlijk geen verrassing meer. Eerder kon AutoWeek je de auto al op patentbeeld en zelfs al in productietrim laten zien. Nu heeft Toyota de bZ3 echter zelf aan het daglicht voorgesteld.

De Toyota bZ3 staat net als de bZ4X op Toyota's modulaire en enkel voor elektrische modellen bestemde e-TNGA-platform. Dat platform is helemaal Toyota, maar dat betekent niet dat Toyota de auto volledig zelf heeft ontwikkeld. De bZ3 maakt namelijk gebruik van de zogeheten Blade Batterijen (LFP) van het Chinese BYD. De Toyota bZ3 is dan ook het resultaat van een BTET (BYD Toyota EV Technology) geheten samenwerking tussen BYD en FAW Toyota. Wacht even, FAW Toyota? Zeker. FAW Toyota is de joint-venture die Toyota in China met FAW heeft en dat wijst op iets belangrijks. De Toyota bZ3 is namelijk voorbehouden aan de Chinese markt.

Afmetingen en techniek

De Toyota bZ3 is 4,73 meter lang en daarmee is hij wat formaat betreft vergelijkbaar met de slechts enkele centimeters kortere Tesla Model 3. De wielbasis van de 1,84 meter brede bZ3 bedraagt 2,88 meter. De bZ3 moet overigens bijzonder efficiënt door de lucht snijden. De Cw-waarde is met 0,218 namelijk vergelijkbaar met die van auto's als de Lucid Air en Mercedes-Benz A-klasse Sedan. Die laatste stond lang te boek als de meest aerodynamisch vormgegeven moderne personenauto.

Volgens Toyota is de aandrijflijn van de bZ3 goed voor een elektrisch bereik van meer dan 600 kilometer, al belicht de fabrikant de hardware verder niet. Uit eerder door AutoWeek uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie opgedoken informatie weten we al dat er zowel een versie komt met een 184 pk sterke elektromotor als een smaak met 245 pk aan elektrokracht. De topsnelheid van beide versies ligt op 160 km/h.

Design en interieur

Wat design betreft sluit de bZ3 netjes aan op het bZ-design dat de Toyota bZ4X introduceerde. De bZ3 heeft daarbij bijna Mirai-achtige achterlichten en in de portieren verzonken handgrepen. Het interieur van de Toyota bZ3 ademt tot op zekere hoogte de sfeer van de cockpit van zijn grotere SUV-broer, al is toch echt alles anders. We zien een aan de onder- en bovenzijde afgeplat stuurwiel met ver achter een klein breed digitaal instrumentarium. In tegenstelling tot de bZ4X heeft de bZ3 een groot verticaal georiënteerd infotainmentscherm.

Toyota liet eind 2021 maar liefst 15 nieuwe concept-cars zien. Daar zat onder meer de bZ SDN tussen, een conceptuele versie van de Toyota bZ3 tussen. Ook blikte Toyota vooruit op een nieuwe cross-over die mogelijk als nieuwe C-HR gaat fungeren. Die nieuwe Toyota C-HR konden we je onlangs uitgebreid op patentbeeld laten zien. Toyota laat nog een schimmige afbeelding zien van een volgend nieuw bZ-model, een auto waar het verder nog niets over zegt.

De Toyota bZ3 is puur en alleen voor de Chinese markt ontwikkeld en dus achten we kans uiterst klein dat Toyota de elektrische sedan ook naar Europa haalt. Is dat een gemis? Zou jij een BZ3 verkiezen boven de bZ4X? Waarom wel of niet? Geef je mening in de reacties!