Toyota C-HR+: goedkoper dan bZ4X en groter rijbereik

Enkele jaren geleden had Toyota in Nederland nog geen enkele elektrische auto in het aanbod. Inmiddels heeft het niet alleen de bZ4X, maar ook de compacte Urban Cruiser. Het gat tussen die twee vult Toyota op met de C-HR+. De Toyota C-HR+ deelt, hoewel zijn naam anders doet vermoeden, geen moertje, stekkertje of snoertje met de C-HR die er met verbrandingsmotoren is. Net als de bZ4X troont de C-HR+ namelijk op een puur voor elektrische auto's bestemd platform. Niet alleen wat formaat betreft zit de Toyota C-HR+ tussen de Urban Cruiser en bZ4X, ook wat prijs betreft nestelt hij zich ertussen. De vanafprijs van de elektrische Toyota C-HR+ bedraagt €37.995.

Met zijn vanafprijs van net geen €38.000 is de Toyota C-HR+ nipt goedkoper dan grote broer bZ4X. Die is er vanaf €39.995. Interessant daarbij: de instappers van beide modellen hebben dezelfde aandrijflijn. Dat maakt vergelijken eenvoudig. De Toyota C-HR+ Dynamic Limited Edition - zoals de voorlopige instapper heet - perst een elektrisch bereik van 456 kilometer uit zijn 54 kWh (netto) accu. De instap-bZ4X noteert een rijbereik van 444 kilometer achter zijn naam. In beide gevallen worden de voorwielen aangedreven door een 167 pk sterke elektromotor.

Voor wie die ruim 450 kilometer actieradius niet toereikend is, heeft Toyota een alternatief. De Toyota C-HR+ is er ook met 72 kWh (netto) accu en met 224 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 609 kilometer. De C-HR+ met deze aandrijflijn is er vooralsnog alleen als First Edition en kost €43.995. De bZ4X is niet met deze 72 kWh accu leverbaar, maar is wel bekend met de 224 pk sterke elektromotor. De duurste Toyota C-HR+ heeft vierwielaandrijving en beschikt dankzij twee elektromotoren over 343 pk. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 505 kilometer. Voor deze versie betaal je €50.995 af.

Ongeacht de gekozen variant kan de C-HR+ met 150 kW snelladen. De Toyota C-HR+ met de minst vermogende aandrijflijn mag niets trekken. De 224 pk sterke variant mag dat wel, al is het maximum trekgewicht met 750 kilo niet enorm. De variant met vierwielaandrijving mag tot 1.500 kilo trekken en is daarmee aantrekkelijker voor wie geregeld een aanhanger van hot naar her moet slepen. Let wel: een trekhaak is optioneel en kost €1.691.

Uitrusting Toyota C-HR+

Instapuitvoering Dynamic Limited Edition heeft al 18-inch lichtmetaal, een infotainmentsysteem met een diagonaal van 14 inch en een 7 inch groot digitaal instrumentarium. Stoel- en stuurverwarming zijn standaard, evenals een warmtepomp, climate control en een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. De First Edition voegt daar zaken als privacy glass en een elektrisch te openen en sluiten achterklep aan toe. Topversie Executive heeft daarbovenop standaard een contrasterend zwart dak, 20-inch lichtmetaal en met zowel kunstleder als suède bekleed meubilair. Ook zaken als voorruitverwarming en Panoramic View Monitor maken deel uit van het Executive-feestje.

Prijzen Toyota C-HR+

Accu (netto) Vermogen Aandrijving Actieradius Uitvoering Vanafprijs C-HR+ 54 kWh 167 pk - 269 Nm Voor 456 kilometer Dynamic Limited Edition €37.995 C-HR+ 72 kWh 224 pk - 269 Nm Voor 609 kilometer First Edition €43.995 C-HR+ 72 kWh 343 pk - 438 Nm Voor en achter 505 kilometer Executive (AWD) €50.995

De eerste exemplaren van de Toyota C-HR+ komen naar verwachting in maart naar Nederland. Is een C-HR+ je te krap en is de bZ4X dat ook? Wacht dan nog even. De Toyota bZ4X Touring staat namelijk te trappelen om de Nederlandse markt binnen te rijden.