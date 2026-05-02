De Toyota Aygo X is tot nu toe de populairste auto van Nederland in 2026 . Dat is best verrassend, want ten opzichte van 2022 is de Aygo X maar liefst anderhalf keer zo duur geworden. Wat krijg je terug voor €23.750?

Toyota Aygo X Play - €23.750

Dat lees je goed: een Toyota Aygo kost vandaag de dag minimaal €23.750 in Nederland. Dat is grofweg anderhalf keer de €15.995 die we in 2022 nog voor de basisversie optekenden, waarover we ons destijds overigens ook al beklaagden. De prijzen zijn echt heel hard gestegen in dit zogeheten A-segment, een pijn die de inmiddels gemonteerde hybride-aandrijflijn slechts deels kan verzachten.

Toch is deze vergelijking niet helemaal eerlijk. In 2022 kreeg je voor het genoemde bedrag nog de naamloze basisversie, inmiddels is de Aygo X Play het minimum. Die versie was er in 2022 ook, maar kostte toen €17.595. Alsnog een flinke prijsstijging, maar net niet zo extreem als het lijkt.

Afgezien van zijn nieuwe neus en de andere wijzigingen die bij de facelift zijn doorgevoerd, lijkt de huidige basis-Aygo X sterk op het model uit 2022. We zien dezelfde wieldoppen en dezelfde witte lak, hoewel de huidige instapversie standaard in kleur meegespoten deurgrepen heeft.

Halogeen

Met name aan de voorzijde pik je de basis-Aygo er zo uit. De Play is de enige variant met halogeenkoplampen in projectors, de rest heeft ledkoplampen zonder die ‘kijkers’. Dat heeft ook gevolgen voor de dagrijverlichting, die bij de Play een stuk compacter is. De zwarte inzet van de voorbumper is bij de Play ‘gewoon’ van zwart plastic en dus niet gelakt. Bovendien zijn de voorste raamstijlen bij de Play in carrosseriekleur uitgevoerd, terwijl hier bij andere versies een zwarte laag is aangebracht die de voorruit en de voorste zijruiten visueel met elkaar verbinden. Tot slot ontbreken op de Play de mistlampen die de overige versies wel hebben.

Ook het dak en de achterste raamstijlen zijn bij de Pulse, Envy en GR in het zwart uitgevoerd, wat de Play de enige Aygo zonder zogeheten Bi-tone-kleurstelling maakt. De leukste lakkleuren gaan sowieso voorbij aan de Play, die slechts verkrijgbaar is in wit, zwart en een ‘Celestite Grey’ waar met wat fantasie een toefje blauw in zit. Zelfs de achterlichten zijn bij de Play net anders dan bij de rest: richtingaanwijzers en achteruitrijlichten worden hier verzorgd door gloeilampjes, terwijl deze onderdelen bij de rest ledlicht schijnen en herkenbaar zijn aan een iets donkerder behuizing.

Sleutelsituatie

Waar het interieur van de échte instapper in 2022 nog een kale bedoening zonder touchscreen was, oogt deze huidige Play vanbinnen al heel compleet. Het stuur is met kunstleer bekleed en in hoogte verstelbaar, de voorstoelen zijn in hoogte verstelbaar, er is een 9-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto en zelfs vol-automatische climatecontrol is standaard. Bovendien krijgt iedere Aygo X standaard een pakket Safety Sense-hulpjes mee, inclusief adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en uiteraard – helaas- de groeiende reeks verplichte systemen inclusief bestuurdersmonitor. Alleen aan de sleutelsituatie kun je nog duidelijk zien dat hier een wat goedkopere Aygo X staat, want deze auto heeft geen keyless entry en geen startknop. Gewoon de sleutel omdraaien dus, maar dat heeft decennialang prima gewerkt.

De duurdere Toyota Aygo X Pulse biedt buiten de tweekleurige carrosserie, ledverlichting en lichtmetaal ook elektrisch inklapbare buitenspiegels, die startknop met keyless entry, privacy glass, een draadloze telefoonlader, parkeersensoren rondom, een spiegeltje in de zonneklep voor de bestuurder en een regensensor. Aardig, maar met een meerprijs van €2.800 is zo’n Pulse ook fors duurder.

De keuze van de auteur

We zien de Aygo X Play regelmatig rijden. Niet gek, want goedbeschouwd ontbreekt het je in deze versie aan niets. Waar zo’n instapper je voorheen nog ‘tergde’ met een beperkte verstelbaarheid van de stoelen en een gapend gat waar het scherm hoort, is de nieuwe in feite helemaal af. Ik zou dus lekker voor zo’n Play gaan en bestel hem in het grijsblauwe tintje dat overigens ook in de stoelbekleding terugkomt. Oogt mijn zakelijke basis-Aygo toch nog een beetje speels, en dat voor (inclusief kleur) €24.345. Wacht, deden we nu net alsof dat weinig is?