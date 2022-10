Dit zijn de bestverkochte automodellen aller tijden

Toyota Corolla: 1e plaats, 47,5 miljoen exemplaren verkocht

Niemand koopt een Corolla om op te ­vallen. Je koopt hem eerder omdat hij juist niet opvalt. Betrouwbare techniek en een tijdloos design zijn de belangrijkste koopargumenten voor de compacte middenklasser uit Japan.

Heimelijk en stilletjes rijgt de Toyota de verkoopsuccessen aaneen, nu alweer tientallen jaren. Sinds het debuut van de modelreeks in 1966 wisten de Japanners wereldwijd tien generaties en met tal van zustermodellen bijna 50 miljoen exemplaren van hun bestseller te verkopen. Nadat hij in Europa enkele jaren als Auris in de showroom stond, in de hoop hem een sprankelender imago te geven, keerde Toyota in 2019 terug naar de oude, succesvolle naam.

De getallen achter het succes

Gebouwd sinds 1966

Gebouwd tot heden

Aantal jaren in productie 56

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 848.214

Ford F-150, 2e plaats, 40 miljoen exemplaren verkocht

In grote delen van de Verenigde Staten is zo’n pick-up het ideale vervoermiddel. Daar hoef je immers geen rekening te houden met volle binnensteden en krappe parkeergarages.

Als moderne opvolger van de huifkar hoort de F-serie van Ford in de Verenigde Staten net zo bij het leven als ijsklontjes in de cola. Doelgericht, enorm en betaalbaar: in het land van de onbegrensde mogelijkheden slaat dit nog altijd enorm aan, buiten de States echter praktisch niet.

Een belangrijke reden voor zijn succes is zijn flexibiliteit. Er zijn heel veel varianten leverbaar met verschillende opbouwopties, wielbases, motoren en uitrustingsversies. Zo is hij perfect af te stemmen op de behoeften van de verschillende gebruikers. Die storen zich niet aan de soms wel erg grofstoffelijke bouwwijze en afwerking, zij zijn vooral blij met de lage vanafprijs. In de Verenigde Staten kost de basisuitvoering van de F-150 slechts 30.870 dollar. Dan krijg je een 3,3-liter V6 en achterwielaandrijving. Inmiddels heeft de Amerikaanse bestseller zelfs een start-stopsysteem aan boord, terwijl de volledig elektrische Lightning al in de startblokken staat, want als de F-150 zijn succesverhaal wil blijven voortzetten, moet hij natuurlijk wel met de tijd meegaan.

De getallen achter het succes

Gebouwd sinds 1948

Gebouwd tot heden

Aantal jaren in ­productie 74

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 540.541

Volkswagen Golf, 3e plaats, 35 miljoen exemplaren verkocht

In acht generaties ontwikkelde de compacte middenklasser uit Wolfsburg zich tot een soort sneaker onder de personenauto’s. Een Volkswagen Golf past altijd en overal en valt bij bijna iedereen in de smaak. Bijna iedereen kan hem zich ook veroorloven, zeker tweedehands exemplaren. Echt een auto voor het volk, van alle rangen en standen.

De Golf is al decennialang een vaste waarde in de compacte middenklasse. Veel mensen hebben er herinneringen aan: als de auto waarin je je rijlessen kreeg, waarin je met je ouders op vakantie ging of je eerste auto van de zaak. In ons land nam Opel weliswaar jarenlang de nummer-éénpositie in dit segment in, maar wereldwijd gezien is de Golf van oudsher een ongekende verkooptopper. Waar de Toyota Corolla bij model­wisselingen soms een compleet ander design kreeg aangementen, bleef het lijnenspel bij de Golf altijd herkenbaar, met zijn driehoekige ruitjes achter en brede C-stijlen.

De getallen achter het succes

Gebouwd sinds 1974

Gebouwd tot heden

Aantal jaren in productie 48

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 729.167

Volkswagen Passat: 4e plaats, 30 miljoen exemplaren verkocht

Al bijna een halve eeuw weet de Volkswagen Passat te overtuigen als veelzijdige en betrouwbare allemansvriend. Of het nu gaat om het vervoeren van een groot gezin of veel bagage, op de Passat kun je rekenen. Hij blies nooit hoog van de toren over zijn talenten, wat veel mensen ook op waarde weten te schatten.

Met name op de Chinese wegen is het een veel geziene gast, de SUV-trend ten spijt. Het is de stereotiepe stationwagon voor vertegenwoordigers, maar ook een gewilde gezinsauto. Toch is het best wel verbazingwekkend dat de Volkswagen Passat zo hoog eindigt in het overzicht van bestverkochte modellen aller tijden. De verklaring daarvoor is snel gevonden: China! Met een langere wielbasis heeft de Passat daar in de afgelopen jaren ongekend veel kopers voor zich weten te winnen. En dat terwijl de start ronduit moeizaam was. In 1973 moesten klanten nog wennen aan de moderne, hoekige vorm. Veel mensen hadden vooral ronde karretjes met een achterin geplaatste boxermotor voor ogen bij het horen van de naam Volkswagen. De praktische liftback-vorm en de Passat Variant die even later volgde, overtuigden de potentiële kopers al snel.

De getallen achter het succes

Gebouwd sinds 1973

Gebouwd tot heden

Aantal jaren in productie 49

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 612.245

Honda Civic: 5e plaats, 24 miljoen exemplaren verkocht

Honda is er altijd in geslaagd de Civic een bepaalde eigenzinnigheid mee te geven. Inmiddels is alweer de elfde generatie van de Civic te koop. Het model is er steeds weer in geslaagd nieuwe accenten te zetten en niet simpelweg de zoveelste compacte middenklasser te zijn. De mix van gedegen techniek, een gedurfd design (bij sommige generaties) en gepeperde Type-R-versies vormen de basis voor het succes.

Vanaf 1972, toen de aanschaf van een Japanse auto in ons land nog als een avontuur werd gezien, veroverde hij de harten van over het algemeen vrouwelijke kopers met een levendige 1,2-liter motor en 54 pk, een onderstel dat voor een 3,40 meter korte auto verrassend hoogstaand was en een goede uitrusting. In de loop der jaren veranderde het model in een voorbode van de premium compacte middenklasser die vooral was gericht op rij­dynamiek. De coupévariant CRX uit de jaren 80 is tegenwoordig een gewilde klassieker en de gretigheid waarmee de VTEC-motoren toeren maken, is legendarisch. De 1,6-liter die de vijfde Civic-generatie vanaf 1991 aandreef, levert zijn vermogen van 160 pk bij een indrukwekkend toerental van 7.600 tpm.

Honda durfde met het uiterlijk, net als Toyota bij de Corolla, telkens nieuwe wegen in te slaan. Na een reeks braaf ogende modellen vanaf de late jaren 90 oogde de achtste generatie, die vanaf 2005 in de showroom stond, alsof hij daar zo van de designstudio naar binnen was geduwd. De klantenkring bestaat ruwweg uit een oudere doelgroep, die voor de basisuitvoeringen gaan, en de jonge Fast & Furious- fans, die vooral de krachtige Type-R wensen. Met hun wilde spoilerwerk lijkt de Type-R regelrecht uit een videospel te komen. De meningen over de net afgeloste tiende modelreeks, die op de foto is te zien, zijn verdeeld. Sommige mensen houden van zijn directe besturing en het straf afgestelde onderstel, terwijl andere mensen niet echt gecharmeerd zijn van deze afstelling in combinatie met de soms ronduit irritante cvt-transmissie en het bescheiden motorvermogen, om nog maar te zwijgen over de matige bedienbaarheid. De elfde Civic-generatie is weer een in de klassieke liftbackconfiguratie.

De getallen achter het succes:

Gebouwd sinds 1972

Gebouwd tot heden

Aantal jaren in productie 50

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 480.000

Volkswagen Kever, 6e plaats, 21,5 miljoen exemplaren verkocht

Een hele generatie groeide op met de Volkswagen Kever en haalde er zijn rijbewijs in. Het werd ook een symbool van de groeiende welvaart in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Met name in de jaren 60 en 70 was de­ Kever in Nederland zeer populair bij autokopers. Hij bleef maar liefst 65 jaar in productie, van 1938 tot 2003, en met 21,5 miljoen gebouwde exemplaren is het de meest geproduceerde auto van allemaal. Tenminste, als je bedenkt dat slechts één modelgeneratie dit voor elkaar kreeg Hij heeft een groot deel van de wereldbevolking mobiel gemaakt en verovert met zijn ronde design vandaag de dag moeiteloos de harten van veel klassiekerliefhebbers. De ontstaansgeschiedenis van de Kever is nogal sinister. Adolf Hitler gaf de opdracht om een ‘KdF’-auto (‘Kraft durch Freude’) te ontwikkelen. Echt op stoom kwam de auto echter pas na de oorlog, waarbij hij in zijn thuisland een belangrijke bijdrage leverde aan het ‘Wirtschaftswunder’. Echt goed was de Kever nooit. De luchtgekoelde motoren achterin kenden temperatuurproblemen en gaven vaak al de geest als ze nog geen 50.000 kilometer achter de kiezen hadden. De kachel kreeg maar weinig mee van al deze warmte, waardoor Kever-bestuurders steevast bevroren tenen hadden. Al na een paar winters moesten carrosseriepanelen flink onderhanden worden genomen om de Kever weer toonbaar te maken. Dat nam niet weg dat mensen van hun Kever hielden, en dat is nog altijd het geval. Het onmiskenbare geluid, de geweldige tractie, het zicht op de ronde voorklep, het zijn allemaal bijzonder charmante aspecten. De simpele Standard-Kever had 30 pk, de Export kreeg 34 pk mee en de 1302/03 had een langere voorzijde en een vermogen van maximaal 50 pk. Als je jezelf echt wilde verwennen, kon je kiezen voor de Cabriolet die Karmann bouwde.

De getallen achter het succes

Gebouwd sinds 1938

Gebouwd tot 2003

Aantal jaren in ­productie 65

Aantal verkochte exemplaren per jaar (gemiddeld) 330.769

Andere succesnummers uit de autohistorie

Ford Escort: 7e plaats. 20 miljoen verkochte exemplaren

Gebouwd sinds 1968

Gebouwd tot 2003

Productieperiode 35 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 571.429

Lada 2104/2105/2107 (licentie Fiat 124): 8e plaats, 19 miljoen verkochte exemplaren

Gebouwd sinds 1976

Gebouwd tot ­2012

Productieperiode 33 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 575.758

Ford Fiesta, 9e plaats, 19 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1976

Gebouwd tot ­heden

Productieperiode 45 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 413.043

Toyota Hilux, 10e plaats, 18 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1968

Gebouwd tot heden

Productieperiode 54 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 351.852

Opel/Vauxhall Corsa, 11e plaats, 18 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1982

Gebouwd tot heden

Productieperiode 40 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 450.000

Honda Accord, 12e plaats, 17 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1976

Gebouwd tot heden

Productieperiode 46 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 369.565

Chevrolet Impala, 13e plaats, 16,8 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1957

Gebouwd tot 2020

Productieperiode 63 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 266.667

Ford Focus, 14e plaats, 16 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1998

Gebouwd tot heden

Productieperiode 24 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 666.667

Ford Model T, 15e plaats, 15 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1908

Gebouwd tot 1927

Productieperiode 19 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 789.474

Renault Clio, 16e plaats, 15 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1990

Gebouwd tot heden

Productieperiode 32 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 468.750

Volkswagen Polo, 17e plaats, 14 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1975

Gebouwd tot heden

Productieperiode 47 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 297.474

BMW 3-serie, 17e plaats, 14 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1975

Gebouwd tot heden

Productieperiode 47 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 297,474

Oldsmobile Cutlass, 19e plaats, 11,9 miljoen exemplaren verkocht

Gebouwd sinds 1961

Gebouwd tot 1999

Productieperiode 38 jaar

Aantal verkochte exemplaren per jaar 313.158

Opel/Vauxhall Astra, 20e plaats, 11 miljoen exemplaren verkocht