Hoe de eerste Opel Astra direct een voltreffer werd

Vanwege de komst van de nieuwe Opel Astra staan we even stil bij de eerste generatie. De Opel Astra F kwam in het najaar van 1991 op de markt en bestormde meteen in het eerste volledige jaar de troon. Net als zijn voorgangers, de vele generaties Kadett werd het de best verkochte auto van Nederland.

Zelfs in zijn laatste jaar op de Nederlandse markt wist de gouwe ouwe Kadett het tot landelijke publiekslieveling te schoppen. Wat heet, met een marktaandeel van 5,3 procent had hij een comfortabele voorsprong op de nummer 2, de beduidend jongere Vectra uit hetzelfde huis. Bij het bestuderen van de verkoopcijfers van de eerste helft van de jaren 90 stuit je wat Opel betreft op onwerkelijke data. Wat dacht je van 73.000 verkochte auto’s en een marktaandeel van bijna 15 procent? De Astra, die de roepnaam van zijn Britse Vauxhall-broer aannam, ging dik 40.000 maal op kenteken, goed voor 8,1 procent van de markt. Anders gezegd: één op de twaalf nieuwe auto’s was een Astra! Enfin, het waren andere tijden; anno 1991 bewaarden we onze WordPerfect-bestanden op kleine diskettes, waren we voor een belletje onderweg nog aangewezen op een telefooncel en liet het wereldwijde web nog een paar jaar op zich wachten.

In dit kader kon de Astra zich met zijn multi-info-display op de middenconsole een heus wonder van innovatie noemen. Toepasselijk is dat ‘On Every Street’ van Dire Straits het bestverkochte album van het jaar was, want precies dat kon binnen de kortste keren van de Astra worden gezegd. Een sterk punt was als vanouds de meteen zeer ruime keuze uit modellen, motoren en uitvoeringen; Opel bracht direct zowel de hatchback als de stationwagon uit, terwijl de indrukwekkende GSi aanhaakte als de sportieve smaakmaker. Als 16V met 150 pk was het een meer dan serieuze concurrent voor de Golf GTI. Dat gold uiteraard voor de Astra-reeks als geheel, want zowel de Golf III als de onderhand vergeten Citroën ZX debuteerde in hetzelfde seizoen. In 1992 volgde de Astra als vierdeurs sedan, een jaar later verscheen hij zelfs als cabriolet. Opel zette voor het model zeer nadrukkelijk in op passieve veiligheid en zelfs op milieubewustzijn: de auto was zo geconstrueerd dat hij na gedane zaken eenvoudig kon worden gerecycled. Dus wie weet, misschien dwarrelt er nog wel een stukje eerste Astra door de nieuwste, inmiddels zesde generatie.