Elektrische Ford F-150 Lightning onverwacht populair

De volledig elektrische Ford F-150 Lightning is in thuisland VS bijzonder populair. Ford verdubbelt daarom het aanvankelijk gestelde productiedoel.

Ford zegt zelf dat de Lightning ‘onverwacht’ succesvol is. Reuters meldt dat het daarom het aanvankelijke doel van ‘meer dan 40.000’ stuks in 2024 heeft verdubbeld naar meer dan 80.000 exemplaren. “We zijn positief verrast door het succes van de Lightning”, zou een van de Ford-ingewijden hebben gezegd.

Natuurlijk kan het feit dat dit nu nieuws is ook een doel zijn geweest van de eerdere voorzichtige inschatting. Toch kunnen we ons best voorstellen dat het lastig is om in te schatten hoeveel exemplaren er van de eerste elektrische pick-up op de markt zullen worden verkocht. Die pick-up-markt, of truck-markt, is er werkelijk enorm. De Ford F-series, waaronder de F-150 valt, is al 39 jaar (!) de populairste ‘auto’ van de VS en wordt in de verkoopranglijsten steevast gevolgd door z’n directe concurrenten. De immense kopersgroep is vrij conservatief, dus niet iedere truck-koper zit op een EV te wachten.

Ford mikt nu op 15.000 exemplaren voor 2022, als de Ford F-150 Lightning op de markt verschijnt. In 2023 moeten er 55.000 worden verkocht en in 2024 dus meer dan 80.000. Vanaf 2025, als er een nieuwe generatie van het model klaarstaat, moeten er jaarlijks 160.000 stuks worden verkocht. Daarbij gaat het om totaal productievolume, dus verkopen wereldwijd. Ter vergelijking: Ford verkocht in 2020 787.422 pick-ups uit de F-series, maar dan wel alleen in de VS...