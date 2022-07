Zoveel Kevers zijn er nog in Nederland

De Volkswagen Kever kwam je tot aan het eind van de vorige eeuw vaak tegen in het Nederlandse straatbeeld. We zijn eens gaan kijken hoeveel Kevers er nog rondrijden in ons land. Met 14.460 exemplaren zijn er meer Kevers in omloop dan Opels Kadett op Nederlands kenteken . De cijfers tonen aan dat veel Kevers niet originieel nieuw in Nederland zijn geleverd.

Net als bij de cijfers van de Opel Kadett, die we enige tijd geleden publiceerden, zijn ze opgesplitst naar auto’s met een origineel Nederlands kenteken (ONK) en geïmporteerde exemplaren. Ook is er gekeken naar de decennia waarin ze de fabriek verlieten. Een verschil met de Kadett-cijfers: van de Opel is het aandeel origineel Nederlandse exemplaren hoger. 31,7 procent van de Kevers is geïmporteerd, tegen 13,3 procent van alle nog bestaande Kadettjes.

Kever al van voor de oorlog

De Kever was al gepresenteerd voor de oorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog kwam de productie pas echt op gang. Nederland was het eerste land buiten Duitsland waar de nieuwe auto voor het volk verkrijgbaar was. Importeur Pon kreeg in 1947 56 exemplaren vanuit de fabriek in Wolfsburg toegewezen. De Duitse productie hield aan tot in 1978, toen in Emden de laatste Kever werd gemaakt. Maar daarna bleef de Kever buiten Europa (Afrika, Zuid-Amerika, Mexico) nog lange tijd in productie. Van de ruim 14.000 Kevers in ons land zijn de meeste exemplaren in de jaren zeventig gebouwd.

Bij ons uitgespeeld in jaren zeventig

Als je naar de cijfers kijkt lijkt de Volkwagen Kever in de jaren zeventig zijn hoogtijdagen te hebben beleefd. Maar van de 8.915 Kevers uit de jaren 1970-1979 zijn er maar liefst 6.103 geïmporteerd. In ons land had de Kever het in dat decennium het al moeten afleggen tegen de oprukkende concurrentie. Het publiek liet de toen al stokoude Volkswagen links liggen voor modernere, betaalbare auto’s die in opkomst waren. Natuurlijk kwam het ook door de concurrent uit eigen huis. Volkswagen presenteerde in 1974 de Golf. Een jaar later kwam daar de Polo bij.

Waar komen de Kevers vandaan die na 1978 zijn geproduceerd? De Mexico-Kever neemt ongetwijfekd een aanzienlijk deel voor zijn rekening nemen. Het autootje is daar zelfs nog tot 2003 geproduceerd. In 1982 en in 1983 leverde importeur Pon in ons land zelfs officieel de Mexicaanse 'Silver Big' en de 'Jeans Bug'. Daarna verdween de Kever uit het Nederlandse leveringsprogramma. Lees hier meer over de Kever-historie.

