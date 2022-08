Komst nieuwe Volkswagen Golf nog onzeker

De Golf is al enkele decennia een van de pijlers waarop het Volkswagen-imperium leunt. Dat kan in de toekomst best eens anders zijn. Volgens Volkswagen-topman Thomas Schäfer staat het momenteel open of er na de huidige generatie nog wel een volledig nieuwe Golf komt.

Volkswagen-CEO Thomas Schäfer doet in een interview met de Duitse krant Welt een bijzonder interessante uitspraak over de toekomst van de Golf. Volgens de topman is momenteel namelijk nog geen besluit genomen over de komst van een nieuwe Golf na het uitzwaaien van de huidige achtste generatie van het model.

Volgens Schäfer zijn de ontwikkelingskosten extreem hoog, onder andere door de steeds strengere uitstootnormen. De topman zegt dat Volkswagen nog maar moet zien of het de moeite waard is om een nieuwe generatie te ontwikkelen die niet een reguliere levenscyclus van zo'n zeven à acht jaar krijgt. De huidige en achtste generatie Golf werd in 2019 gepresenteerd en is momenteel dus zo'n drie jaar oud. Volkswagen werkt momenteel aan een facelift. De opgewaardeerde Golf verwachten we in 2023. Daarna heeft het model naar verwachting nog een kleine drie jaar voor de boeg, wat zou betekenen dat zijn opvolger zich omstreeks 2026/2027 zou moeten aandienen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, staat dus nog niet vast.

De Volkswagen-topman zegt dat de vraag naar elektrische auto's zich snel ontwikkelt. Met de ID3 heeft Volkswagen een elektrisch Golf-alternatief. Het ligt voor de hand dat de ID3 en de Golf in de toekomst samensmelten tot één volledig elektrisch model.

Volkswagen Golf IX

Mocht Volkswagen toch besluiten om na de Golf VIII met een nieuwe negende generatie van het model te komen, dan is het niet ondenkbaar dat die auto op een doorontwikkeling van de huidige MQB Evo-basis komt te staan. Daarbij zou ook best eens de schaar gezet kunnen worden in het aantal varianten waarin de Golf verschijnt. Zo komt Volkswagen ook met een nieuwe generatie Passat, die enkel nog als Variant op de markt komt. Dit model maakt straks waarschijnlijk ook van een doorontwikkelde MQB-basis gebruik. Volgens Schäfer wordt er binnen een jaar meer duidelijk over de toekomst van de Golf.