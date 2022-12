Dit was 2022: de populairste auto’s op AutoWeek.nl

Het meest gelezen autonieuws, de meeste reacties, de populairste auto’s in de private leasevergelijker, de meest gezochte nieuwe auto’s…we hebben het allemaal al gehad in de voorbije periode. Vandaag gaat het echter om de vraag der vragen op terugblik-gebied: welke auto werd nu echt het allervaakst opgezocht op AutoWeek.nl? Het antwoord is helaas niet zo spannend als gehoopt. Hoewel de verkoopcijfers inmiddels een heel ander liedje zingen, is en blijft de Volkswagen Golf online namelijk gewoon de populairste auto. De BMW 3-serie doet het traditioneel ook goed op dit vlak en eindigt net onder de Golf. Op plek drie vinden we een auto die juist ook in 2022 wel erg goed verkocht: de Kia Niro.

Maar goed, waar hebben we het precies over? We hebben het over de auto waarnaar in 2022 op AutoWeek.nl het meest werd gezocht, zonder verdere restricties. Dus niet beperkt tot Carbase en de categorie ‘Nieuwe auto’s', niet beperkt tot tests of autonieuws en niet beperkt tot een bepaalde zoekmethode. Of je het bewuste automodel nu in de zoekbalk invoert, opzoekt via Google of via de drop-down-menu’s van Carbase aan onze site toevertrouwt: als hij op AutoWeek.nl wordt opgezocht, telt hij mee.

Meteen onder de top-3 wordt deze lijst zowaar direct wat interessanter, want de Mercedes-Benz C-klasse hadden we op de vierde plek niet veracht. Andere enigszins opvallende topscorers: de Tesla Model 3 (en dus niet de Y), de Toyota Yaris, de Porsche 911 en, jawel, de Audi A6. Opnieuw blijkt dat ‘een auto opzoeken’ zeker niet hetzelfde is als ‘een auto kopen’.

1. Volkswagen Golf 2. BMW 3-serie 3. Kia Niro 4. Mercedes-Benz C-klasse 5. BMW 5-serie 6. Ford Focus 7. Opel Astra 8. Volkswagen Polo 9. Volvo XC40 10. Tesla Model 3 11. Toyota Yaris 12. Hyundai Ioniq 5 13. Audi A3 14. Ford Fiesta 15. Mercedes-Benz A-klasse 16. Audi A6 17. Mercedes-Benz E-klasse 18. Porsche 911 19. Kia EV6 20. Toyota Corolla

Naar welke auto heb jij dit jaar het vaakst gezocht? En is dat uit algemene interesse, of omdat je zelf op zoek bent naar wat nieuws? We zijn benieuwd!