De Kia Niro is in Europa een van Kia's grootste succesnummers van de laatste tien jaar. Net als de in 2016 geïntroduceerde eerste generatie is het huidige model er als Hybrid, Plug-in Hybrid en als volledig elektrische Niro EV (vroeger: e-Niro). Deze Kia is in zijn thuisland onlangs grondig vernieuwd en die vernieuwde versie komt ook naar Nederland. Juist de jarenlang niet aan te slepen elektrische Niro EV keert niet terug, de plug-in hybride Niro PHEV evenmin.

Kia kiest ervoor om de vernieuwde Niro net als in Zuid-Korea alleen nog als Hybrid te voeren. De plug-in hybride was in Nederland goed voor slechts een klein deel van de Niro-verkopen.

Dat de elektrische Niro EV verdwijnt, valt eenvoudig te verklaren. De Kia Niro en de in Europa nu razend populaire Kia EV3 zitten wat prijs en formaat betreft dicht op elkaar. De 4,42 meter lange Kia Niro EV is er vanaf €38.995 en biedt voor dat geld 204 pk en een elektrisch bereik van 460 kilometer. De EV3 heeft een vanafprijs van €36.995, heeft ook een 204 pk sterk elektrohart en komt als instapper tot 436 kilometer ver. Waar de Niro EV er met slechts één aandrijflijn is, is de Kia EV3 er ook met 204 pk en 81,4 kWh accu en een rijbereik van maar liefst 605 kilometer. Met een vanafprijs van €40.995 is die niet veel duurder dan de instap-Niro EV met een veel kleiner bereik. Daar komt bovenop dat de Kia EV3 ook nog een versie met 81,4 kWh accu, vierwielaandrijving en 265 pk heeft. Kortom: de Kia EV3 heeft een flinke hap uit de relevantie van de Niro EV genomen.

De Europese versie van de grondig vernieuwde Kia Niro wordt later onthuld. De voor- en achterzijde worden ingrijpend veranderd en zelfs de vormgeving van de C-stijl wordt aangepast. Er is meer: de Niro krijgt een volledig nieuw interieur. Hier lees je er alvast meer over.