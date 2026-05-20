De bijna volledig nieuwe Kia Niro is klaar voor Europa. Er verandert vanbuiten én vanbinnen veel. Ook op technisch vlak zijn er veranderingen bij de vernieuwde Niro, want hij komt alleen nog maar als Hybrid naar Nederland.

De Kia Niro werd in januari in grondig vernieuwde vorm in Zuid-Korea voorgesteld en is nu eindelijk klaar voor de Europese markt. Zoals AutoWeek in april al exclusief kon melden, komt de nieuwe Kia Niro alleen nog als hybride naar Nederland. De plug-in hybride Kia Niro en de volledig elektrische Niro EV komen dus niet meer terug. Dat komt onder meer door de Kia EV3. Die heeft de Niro EV de kaas van het brood gegeten.

De Kia Niro heeft een grondig vernieuwd front en een vernieuwde achterzijde. Zelfs de kunststof 'kappen' over de C-stijlen verdwijnen en in de auto treffen we zelfs een volledig nieuw dashboard aan. Met zijn vernieuwde design aan zowel binnen- als buitenkant sluit de vernieuwde Niro netjes aan bij jongere modellen van Kia, zoals de Seltos. Eerder kreeg zowel de XCeed als de Stonic een ingrijpende facelift. De vernieuwde XCeed komt echter niet naar Nederland.

De vernieuwde Kia Niro Hybrid levert net als voorheen 138 pk. Die pk's zijn afkomstig uit een 102 pk sterke benzinemotor en een 44-pk elektromotor. De eerste exemplaren worden al eind juni in Nederland verwacht. De prijzen van de opgefriste Kia Niro hopen we je spoedig te kunnen vertellen.