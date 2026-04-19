Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Auto aangehouden
 
Verkeer & Infrastructuur

Bestuurder riskeert uitzetting door snelwegrit met open motorkap

Op weg naar garage

6

Een automobilist heeft zichzelf in grote problemen gebracht door een snelwegrit met openstaande motorkap. De politie zag hem zo op de A4 rijden, ter hoogte van Rijswijk. "De scharnieren leken ontwricht en de bestuurder zat met zijn hoofd tegen het plafond geplakt om onder de kap door nog een fractie van de weg te zien", schetste de Verkeerspolitie Den Haag de situatie.

De bestuurder verklaarde volgens de verkeerseenheid dat hij op weg was naar een garage in Vlaardingen om het huis mankement te laten repareren. "Hoe hij daar veilig dacht aan te komen, is een raadsel", schreef de eenheid zaterdag in een bericht op Facebook.

De kapotte motorkapsluiting bleek niet het enige probleem. De man kon ook geen paspoort laten zien. "Na controle bleek de bestuurder gesignaleerd te staan en illegaal in Nederland te verblijven." Daarom is hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

6 Bekijk reacties
Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.