Praktijkervaring Toyota RAV4: Wat vinden eigenaren van hun auto?

Onlangs las je op deze site dat de Toyota RAV4 de meest gestolen auto van Nederland is. Het liefst zou je aan de dieven vragen waarom zij juist voor dit model kiezen, maar dan moet je ze natuurlijk eerst te pakken krijgen. Dat moet gemakkelijker kunnen. In de Review-sectie op AutoWeek.nl delen 31 eigenaren de praktijkervaring met hun SUV. Wat maakt de RAV4 volgens hen dé auto om een celstraf voor te riskeren?

Het zou de aanschafprijs kunnen zijn. Volgens een aantal eigenaren is de aanschafprijs geen reden om de RAV4 te verkiezen boven de concurrentie, waardoor ze de auto met een extra kritische blik bekijken. De Toyota blijkt hier op punten erg goed tegen bestand, maar op de afwerking en uitstraling van het dashboard worden kritische noten gekraakt. Dat geldt ook voor de werking van het centrale beeldscherm.

Ergonomische uitdagingen

Meerdere eigenaren melden teleurgesteld te zijn in de software van het infotainmentsysteem. “De grootste dagelijkse irritaties zijn het navigatiesysteem en het display. Ik ben gestopt met het gebruik van de navigatie. Het is traag, vraagt veel stappen en biedt weinig informatie in vergelijking met Google Maps.” Ook de afleesbaarheid laat met invallend zonlicht te wensen over, hetzelfde geldt voor het grotendeels digitale instrumentarium. Van structurele storingen blijkt geen sprake. Het infotainmentsysteem is misschien weinig geavanceerd, betrouwbaar blijkt het wel.

Een ander kritiekpunt van eigenaren is het gebrek aan verlichting van diverse knoppen, waaronder die van de ruitbediening. Eén eigenaar heeft hierop zelf actie ondernomen: “Ik heb originele verlichte knoppen voor de ruit- en spiegelbediening geïnstalleerd en zelfs sfeerverlichting in de deurgrepen, plug-and-play gewoon!”

Een feature die op bijzondere waardering kan rekenen is de elektronische achteruitkijkspiegel. “De auto zat volgeladen, waardoor ik geen zicht naar achteren meer had. Dan klap je een schakelaar om in de spiegel waarna je daar, haarscherp, het beeld van een camera aan de achterzijde ziet. Super!”

Zit- en rijcomfort RAV4

Het zitcomfort van de RAV4 krijgt een ruime voldoende, dat begint al bij de instap. “De instap is ruim toegankelijk, de zit is hoog en de auto is tevens erg ruim.” Langere bestuurders, tot zo’n 2 meter lengte, vinden er een prima zit. Voor hen zouden de rugleuning en zitting best wat langer mogen zijn, al is dat volgens deze eigenaar niet storend.

Proefzitten is altijd aan te bevelen, wellicht dat een andere uitvoering beter bij je postuur of zithouding past. Zo ook de eigenaar van deze 2.5 Hybrid: “De zitpositie is goed tot zeer goed, één van de redenen waarom ik voor de Executive koos was de kantelbaarheid van de zitting. Hierdoor valt niet op dat deze iets korter is."

Ook achterpassagiers en bagage vinden in de RAV4 een goede plek. “De achterbankleuning is gelukkig ook qua hoek in te stellen, zodat achterin iedereen prima kan zitten.” Minder positief zijn geluiden over een beperkt verstelbare bijrijdersstoel en het gebrek aan geheugenstanden.

Hybride aandrijflijn bevalt

Veruit de meeste reviewers rijden een Toyota RAV4 2.5 Hybrid, soms voorzien van vierwielaandrijving. Over deze aandrijflijn is men vrijwel zonder uitzondering positief. Het regent loftuitingen. “De beste feature van de RAV4 is de aandrijflijn. Wat een power en wat een souplesse.” Het zet deze eigenaar aan tot kalm rijden: “De wagen is pittig als je wil, maar het nodigt niet echt uit om de pit er in te brengen. Ik rijd in deze wagen automatisch rustiger.” Hij is niet de enige. “De aandrijflijn met cvt geeft het vermogen gelijkmatig vrij. De aandrijflijn voelt een beetje ‘elastisch’ aan en nodigt niet echt uit tot hard rijden", schrijft een bestuurder over zijn 2.5 AWD. Daarnaast valt ook de rijbeleving in de smaak. “De auto is comfortabel, stil en stuurt voor dit type auto ‘comfortabel’ strak. Echt een relaxte rit. “

Het verbruik van de RAV4 blijkt voor het type auto gunstig, waarbij de hybride aandrijflijn natuurlijk een flinke duit in het zakje doet. Deze eigenaar rijdt gemiddeld tussen de 1 op 15 en 1 op 17. Ook voor caravanners biedt deze aandrijflijn voordelen. “Met een verbruik van rond de 1 op 10 met een caravan van 1.400 kg was ik heel erg tevreden, de vorige auto's kwamen daar in de verste verte niet aan.”

Nauwelijks storingen

De technische kwaliteit van deze RAV4 lijkt het belangrijkste aankoopargument. Storingen komen in het boekje van dit model nauwelijks voor. Twee eigenaren melden rammels in het schuif-/kanteldak, één laat er weten te kampen met een krakende veerpoot en gerammel van het dashboard. “Dat geeft al aan dat het gewoon top gaat met de RAV4”. Dat laatste geldt niet voor elke RAV4, zo is de eigenaar van een Plug-in thuis gestrand met een lege 12V-accu. De oorzaak daarvan is niet achterhaald, wel is er een nieuw exemplaar met grotere capaciteit geplaatst.

Kortom, is de RAV4 echt een auto om te stelen? Als je kunt leven met het gedateerde multimediasysteem en enkele ergonomische tekortkomingen zijn er weinig redenen om de RAV4 te laten staan. Laten we voor eigenaren hopen dat het geboefte dit wel zal doen, zodat ze zelf langer van hun Toyota kunnen genieten. Klein lichtpuntje: geen van de reviewers meldt diefstal van zijn auto.