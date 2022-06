Toyota RAV4 populairste auto ter wereld, Tesla Model 3 in top 10

Een lijst samenstellen van de populairste automodellen ter wereld is geen eenvoudige klus. We hebben er dan ook even op moeten wachten, maar dankzij Felipe Munoz weten we nu wat wereldwijd de 110 (!) populairste automodellen waren in 2021. De Toyota RAV4 blijkt de Corolla te hebben ingehaald, maar er zijn meer opvallende conclusies. Zo doet Tesla goede zaken.

Munoz kluste voor zijn website fiatgroupworld.com (ja, echt) de 110 populairste auto’s ter wereld bij elkaar. Dat deed hij aan de hand van de 106 grootste markten, die bij elkaar 99,32 procent van de wereldwijde verkoop vertegenwoordigen. Heel knap, want uit eigen ervaring weten we dat lang niet ieder land even openhartig is over dit soort cijfers. Hoewel Munoz zeker niet de meest bekende naam is op dit vlak, lijkt zijn werk secuur en redelijk compleet. De cijfers kloppen vaak niet één op één met wat fabrikanten communiceren, maar dat kan komen door die ‘beperking’ tot 106 landen en het verschil tussen productie en verkoop. We delen het daarom toch graag, te meer daar er een aantal opvallende zaken waarneembaar zijn.

Zo eindigde in 2021 niet de ‘eeuwige kampioen’ Toyota Corolla op één, maar de Toyota RAV4. Wie zich afvraagt waarom Toyota als merk nog altijd de onbetwiste verkoopkoning is, hoeft trouwens ook niet verder te kijken dan deze lijst. De Corolla staat met dik een miljoen verkochte exemplaren namelijk nog altijd op de tweede plek, terwijl de Camry en Hilux het totaal aan Toyota’s in de top tien tot vier brengen.

Ook Honda doet goede zaken. De CR-V staat op 3, de HR-V en zijn derivaten op 6 en de Accord en Civic op respectievelijk 10 en 11. Fords F-150, traditioneel de grote winnaar in thuisland VS, eindigt nog op een zevende plaats. Daarmee is het echter wel de eerste auto van de lijst die een stevige daling laat zien.

Tesla

Dat is een groot contrast met de Tesla Model 3, die in 2021 maar liefst 40 procent (!) vaker over de toonbank ging dan in 2020. Ook de Model Y, die in 2020 in de VS werd gelanceerd, gaat lekker. Met 392.000 verkochte exemplaren eindigt deze auto op een 19e plaats, maar de stijgende lijn is voor beide modellen fors. Munoz voorspelt daarom dat als deze lijn zich voortzet, de Model 3 aan het einde van dit jaar in de mondiale top 5 zal eindigen. Daar houdt het goede nieuws voor Tesla niet op, want de Model Y zou volgens de zelfde extrapolatie zijn lagere broertje voorbijstreven. Daarmee zit er misschien zelfs een mondiale podiumplek in voor één van de Tesla’s.

Een andere EV die het goed doet, is de Chinese Wuling Mini EV. Deze Chinese verkooptopper eindigt met plaats 20 net onder de Model Y.

Europeaan uit China

Het bestverkochte product van een Europees merk staat op de 16e plaats en komt stiekem ook uit China, waar de Volkswagen Lavida al jaren erg goed scoort. Direct onder die Lavida vinden we de populairste Koreaanse auto, de Hyundai Elantra. Verfrissend: beide merken scoren dus nog altijd het beste met een sedan, alle trends ten spijt.

Opvallend: de Kia Niro, die het in Nederland en Europa bijzonder goed doet, haalt de wereldwijde top 110 niet. We hebben het even nagezocht, maar dat lijkt te kloppen als we naar de productiecijfers kijken. Kia scoort wel zeer goed met onder meer de Sportage en de Seltos. Nog een opvallende conclusie: de Jeep Wrangler is populairder dan de Peugeot 208, de Jeep Compass doet het beter dan de Peugeot 2008. Dat zet ons Europeanen toch weer even met beide benen op de grond en geeft ook mooi aan hoe de verhoudingen binnen het verse Stellantis-concern liggen.

Voor wie van spitten houdt, is de complete lijst in bovenstaande fotogalerij terug te vinden. Wie liever het origineel bekijkt, kan hier terecht.